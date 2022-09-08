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新竹市香山濕地藝術季打造6件藝術品 歡迎中秋連假來訪

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市香山濕地藝術季在茄苳農事體驗區打造《在羽翼下》作品。圖／市府提供
新竹市香山濕地藝術季在茄苳農事體驗區打造《在羽翼下》作品。圖／市府提供

新竹市香山濕地藝術季邁入第3年，今年以「海有山」為題，邀來國內外藝術家現地創作6件藝術品，串連山海風景，其中，在茄苳社區打造的《在羽翼下》以6萬束稻草綁紮而成，成為藝術季展品亮點之一。展期至11日，市府歡迎民眾把握中秋連假來訪。

香山濕地藝術季目標透過藝術作品擦亮農村品牌，今年打造6件作品，分別設置賞蟹步道、香山濕地生態館、那魯灣文化聚落、茄苳稻田、茄苳農事體驗區，各有特色。

副市長李世珍今天「開箱」介紹位於濕地生態館2樓的《袋走一片風》展品，藝術家利用插畫將在地物產圖像化，並透過傾斜角度陳列方式，象徵新竹「風」流竄的意象，再搭配延伸應用的物產提袋、設計仿超市感的展場風格，猶如踏進香山物產店。

茄苳社區則打造巨型展品《在羽翼下》，創作藝術家盧建銘分享，自己駐村創作期間遇日曬雨淋，影響工作進度，感謝熱心居民主動輪班協助，才有辦法完成6萬束稻草綁紮。茄苳社區執行長陳一郎也說，社區有共識認養作品，期許展期結束後繼續留存。

產發處建議民眾逛展順序可依賞蟹步道《世界放大器》－香山濕地生態館2F《袋走一片風》－那魯灣文化聚落《靠岸》－茄苳稻田《放空時光》－茄苳農事體驗區《在羽翼下》，還能預約從容觀光果園的《禾日山／一日廚房－旅人餐桌計畫》（作品線上地圖：https://pse.is/4bwa3n）。

產發處提醒，《禾日山／一日廚房－旅人餐桌計畫》為體驗型作品，採預先報名制；賞蟹步道《世界放大器》作品也須留意潮汐時間，漲潮期步道不開放，步道開放時間可參閱香山濕地網站訊息專區公告（https://pse.is/4fsdav）。

市府指出，民眾可自行開車或搭乘交通運輸前往觀賞作品（交通指南：https://reurl.cc/Qba9oq），連假期間茄苳社區不開放汽車進入，請至中華大學側門停車場轉乘接駁車，上午10點半首發車、每班間隔20分鐘，詳細資訊請見「香山濕地藝術季」臉書粉絲專頁（https://reurl.cc/rRv3n1）。

劉正堃《放空時光》作品位在茄苳稻田。圖／市府提供
劉正堃《放空時光》作品位在茄苳稻田。圖／市府提供
Michael Vincent Manalo《世界放大器 》作品設在賞蟹步道。圖／市府提供
Michael Vincent Manalo《世界放大器 》作品設在賞蟹步道。圖／市府提供
《袋走一片風》邀集各具風格的藝術家利用插畫將在地物產圖像化，展場仿超市感設計。圖／市府提供
《袋走一片風》邀集各具風格的藝術家利用插畫將在地物產圖像化，展場仿超市感設計。圖／市府提供
新竹市香山濕地藝術季在茄苳農事體驗區打造《在羽翼下》作品。圖／市府提供
新竹市香山濕地藝術季在茄苳農事體驗區打造《在羽翼下》作品。圖／市府提供

濕地 藝術家 新竹

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