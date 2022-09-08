影／沈慧虹挺進香山家戶拜票 林智堅堂叔前議員帶路
民進黨新竹市長參選人沈慧虹將在香山區成立競選總部，與演藝路競選總部連線打造「雙競總」，是綠營在新竹市長選戰的創舉。沈慧虹今天也首度挺進香山家戶掃街拜票，前市長林智堅堂叔、前議員林漢淇等地方人士帶路，幫拉抬沈在香山的知名度。
林漢淇曾是連任多屆香山市議員，兒子林盈徹也曾任第九屆議員，可惜本屆議員選舉失利，持續深耕香山的林盈徹這次捲土重來，民進黨採穩健提名希望在香山搶回1席。
沈慧虹今天與林盈徹、北區市議員參選人楊玲宜到香山區長興宮參香，長興宮主任委員王炳南、鹽水里里長陳文榮、內湖里里長王斌展、鹽水社區發展協會前理事長陳炎文都到場陪同。林漢淇也展現地主優勢，帶著沈慧虹等人沿著內湖路進行家戶拜票。
綠營輔選人士說，先前柯建銘總召2016年選立委時，就曾在香山設立競選總部，這次首度在香山設立市長選戰的競選總部，代表對香山地區的重視，且香山也是前市長林智堅的家鄉，具有指標意義，林當助理、議員與市長多年，龐大人脈資源有助選情。
一名綠營人士則觀察，論文事件雖對綠營選情有影響，但林智堅已提出訴願，也有學者對論文審定有不同見解；回頭看林智堅在新竹市的建樹，7年多政績有目共睹，未來選戰終究要回歸政策政見訴求，有執行經驗的沈慧虹仍大有可為，有機會倒吃甘蔗。
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