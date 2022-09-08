快訊

獨／BA.5疫情再起 清冠一號9月15日起全面限縮公費對象

英女王伊麗莎白二世受「醫療監看」 新英相特拉斯發聲了

影／新莊燒烤店瓦斯爐爆炸 疑烤箱操作不慎釀4傷

影／沈慧虹挺進香山家戶拜票 林智堅堂叔前議員帶路

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天首度到香山掃街拜票。記者張裕珍／攝影
民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天首度到香山掃街拜票。記者張裕珍／攝影

民進黨新竹市長參選人沈慧虹將在香山區成立競選總部，與演藝路競選總部連線打造「雙競總」，是綠營在新竹市長選戰的創舉。沈慧虹今天也首度挺進香山家戶掃街拜票，前市長林智堅堂叔、前議員林漢淇等地方人士帶路，幫拉抬沈在香山的知名度。

林漢淇曾是連任多屆香山市議員，兒子林盈徹也曾任第九屆議員，可惜本屆議員選舉失利，持續深耕香山的林盈徹這次捲土重來，民進黨採穩健提名希望在香山搶回1席。

沈慧虹今天與林盈徹、北區市議員參選人楊玲宜到香山區長興宮參香，長興宮主任委員王炳南、鹽水里里長陳文榮、內湖里里長王斌展、鹽水社區發展協會前理事長陳炎文都到場陪同。林漢淇也展現地主優勢，帶著沈慧虹等人沿著內湖路進行家戶拜票。

綠營輔選人士說，先前柯建銘總召2016年選立委時，就曾在香山設立競選總部，這次首度在香山設立市長選戰的競選總部，代表對香山地區的重視，且香山也是前市長林智堅的家鄉，具有指標意義，林當助理、議員與市長多年，龐大人脈資源有助選情。

一名綠營人士則觀察，論文事件雖對綠營選情有影響，但林智堅已提出訴願，也有學者對論文審定有不同見解；回頭看林智堅在新竹市的建樹，7年多政績有目共睹，未來選戰終究要回歸政策政見訴求，有執行經驗的沈慧虹仍大有可為，有機會倒吃甘蔗。

民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天首度到香山掃街拜票，前議員林漢淇（前）帶路。記者張裕珍／攝影
民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天首度到香山掃街拜票，前議員林漢淇（前）帶路。記者張裕珍／攝影
民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天到香山掃街拜票，看到鐵路平交道旁邊雜草遮蔽指示牌，擔心影響行車視線，將請議員協助轉請相關單位協助。記者張裕珍／攝影
民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天到香山掃街拜票，看到鐵路平交道旁邊雜草遮蔽指示牌，擔心影響行車視線，將請議員協助轉請相關單位協助。記者張裕珍／攝影
民進黨新竹市長參選人沈慧虹（左2）、香山區議員參選人林盈徹（左3）、北區議員參選人楊玲宜（左4）今天到香山長興宮參香，和廟方人員話家常。記者張裕珍／攝影
民進黨新竹市長參選人沈慧虹（左2）、香山區議員參選人林盈徹（左3）、北區議員參選人楊玲宜（左4）今天到香山長興宮參香，和廟方人員話家常。記者張裕珍／攝影

議員 沈慧虹

延伸閱讀

曾找沈慧虹接副市長？黃珊珊：不要把沒說過的話塞給我

影／找沈慧虹當副手？黃珊珊：全世界都知道「遇缺不補」

沈慧虹參訪半導體配件廠 允當選「讓香山企業大升級」

黃珊珊籲支持「沒包袱」高虹安 沈慧虹指有舊勢力包袱

相關新聞

影／沈慧虹挺進香山家戶拜票 林智堅堂叔前議員帶路

民進黨新竹市長參選人沈慧虹將在香山區成立競選總部，與演藝路競選總部連線打造「雙競總」，是綠營在新竹市長選戰的創舉。沈慧虹...

桃園地景藝術節開展18天 鄭文燦歡迎中秋連假來玩

桃園市長鄭文燦今天下午主持「川行脈動」2022桃園地景藝術節開幕儀式，宣布地景藝術節今天起在大溪五個生態公園開展18天，...

9月9日國民體育日限定 竹縣4運動場館明天開放免費入場

近年來運動風氣興盛，全國近8成民眾有運動習慣，新竹縣運動人口更高於全國比例。新竹縣政府響應9月9日國民體育日，祭出縣內4...

桃園卡拉部落因政府蓋石門水庫遷出原鄉 爭取回饋金

桃園市議員王仙蓮今天上午在議會市政總質詢，為原住民族卡拉社部落請命，因為部落當年因為政府要蓋石門水庫，被迫離開原鄉顛沛流...

國軍結合侏儸紀世界 中壢馬祖新村下周末有生存體驗

九三軍人節雖已過，不過國防部與桃市府文化局合作，至9月18日在中壢馬祖新村眷村文創園區規畫「進擊的迷彩」活動，不僅有互動...

防人潮、車潮壅塞 竹縣中秋連假熱門景點交通疏導出爐

迎接9月9日至11日中秋節3天連續假期，考量連假期間返鄉、旅遊可能湧現之人車潮，新竹縣政府警察局預先針對六福村、北埔、內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。