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9月9日國民體育日限定 竹縣4運動場館明天開放免費入場
近年來運動風氣興盛，全國近8成民眾有運動習慣，新竹縣運動人口更高於全國比例。新竹縣政府響應9月9日國民體育日，祭出縣內4處運動場館當日限定免費回饋，民眾可至竹北國民運動中心、新竹縣體育場、關西鎮中正網球場及湖口鄉立SPA游泳池免費體驗。
新竹縣長楊文科表示，響應「九九國民體育日」，縣府規畫游泳、健身、網球、桌球等相關免費運動方案，民眾9月9日當天可至4處運動場館體驗。
免費運動場館有「竹北國民運動中心」，當日早上6點至晚上10點，免費開放3樓健身房提供民眾使用；「新竹縣體育場」早上8點至晚上10點，開放桌球室免費入場；「關西鎮中正網球場」則分上午6點至12點、下午3點至8點半兩時段免費入場；「湖口鄉立SPA游泳池」從早上6點至晚上10點可免費入場，以上皆不須預約，可直接入場。
縣府教育局表示，明年全國中等學校運動會，睽違47年將重返新竹縣舉辦，縣內許多運動場館及學校體健設施，正加速進行修繕工程，希望打造良好競賽與運動空間，提供選手展現實力的舞台，迎接全中運前夕，也期盼透過「九九國民體育日」運動場館免費體驗，帶動竹縣運動風氣。
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