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桃園卡拉部落因政府蓋石門水庫遷出原鄉 爭取回饋金
桃園市議員王仙蓮今天上午在議會市政總質詢，為原住民族卡拉社部落請命，因為部落當年因為政府要蓋石門水庫，被迫離開原鄉顛沛流離，石門水庫後來發放回饋金，部落族人不能受惠，反而失去土地也失去公平正義。
黃仙蓮說，上一屆會期向市政府反映以後，市政府編列經費改善卡拉社遷出原住民族的生活，雖然重視，但是他們被迫離開原鄉，如今不能享有石門水庫的回饋金，卡拉社成為在都市社區流動的社群。
鄭文燦答詢的時候表示，民國52、53年蓋石門水庫的時候，除了原住民族部落卡拉社遷出，還有一般的聚落農民，後來遷到觀音區大潭新村，市政府已經成立專案小組，向水利署北水局交涉，如果沒有結果，市政府也要想辦法落實回饋的精神，會請原民局研究，讓卡拉部落和非原住民族的聚落都得到適當的補償。
「卡拉社部落更應該領回饋金」，復興區長遊正英說，因為部落原本位在現在的石門水庫阿姆坪水域中央位置，當年政府要蓋石門水庫，部落有40多戶一開始被迫遷往大溪、八德交界的大漢溪中庄安置，不過後來碰上大颱風部落家園吹毀沖走，再被安置到觀音大潭一帶，當地的居住環境條件差，政府也不關心，這些搬遷戶有的離開大潭各自發展，以後都是自力更生。
游正英認為卡拉社當年是被迫遷出，有些自己的土地也淹沒在水庫裡，不能因為部落不在原鄉政府就不管，所以說他們更應該領石門水庫回饋金，4代換算下來卡拉部落應該有大約1000人。
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