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國軍結合侏儸紀世界 中壢馬祖新村下周末有生存體驗

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
中壢馬祖新村有國防和侏儸紀世界結合展覽。圖／翻攝自馬祖新村臉書
中壢馬祖新村有國防和侏儸紀世界結合展覽。圖／翻攝自馬祖新村臉書

九三軍人節雖已過，不過國防部與桃市府文化局合作，至9月18日在中壢馬祖新村眷村文創園區規畫「進擊的迷彩」活動，不僅有互動式拍照及遊戲體驗，更結合侏儸紀場景，而中壢光影電影館內設有「國防主題光影特展」，並設置VR虛擬實境體驗，讓民眾用不同方式讓了解國防。

國防部邱智祥中校表示，今年國防部選擇到桃園馬祖新村舉辦這場特別的活動，特地將「國防軍武」融合時下兒童喜愛的恐龍元素，還有老少咸宜的光影特展融入到馬祖新村，民眾透過一連串的活動參與，來認識眷村、參與國防。

馬祖新村為全台13處眷村文化保存園區之一，經歷3階段的修復工程與文化局活化再利用，時常舉行展覽，這次規畫「進擊的迷彩」展覽，將恐龍特展與國防軍武元素相結合，展區分「陸地之最」、「天空之王」、「海中霸主」，並在園區布置侏儸紀時期場景，讓大小朋友能探索仿真恐龍。

而馬祖新村一旁的中壢光影電影館內設有「國防主題光影特展」，將國軍戮力戰備演訓、先進技術研發及推動國防自主的成果，透過身歷其境的沉浸式投影，及立體展示的全息式投影方式呈現，會場並設置VR虛擬實境體驗，讓民眾可以實際體驗了解國軍相關事宜。

邱智祥指出，原9月3日舉行生存遊戲競賽、迷彩侏儸紀親子體驗關卡，不過受颱風影響改至17及18日舉行，讓民眾能跟生存遊戲關主對戰，達到軍民一同並肩作戰的活動，歡迎體驗。

進擊的迷彩生存遊戲原訂上周末舉行，不過受颱風影響改為下周末登場。圖／翻攝自馬祖新村臉書
進擊的迷彩生存遊戲原訂上周末舉行，不過受颱風影響改為下周末登場。圖／翻攝自馬祖新村臉書
國防部與文化局合作，至9月18日在中壢馬祖新村眷村文創園區規畫「進擊的迷彩」活動。圖／桃市府文化局提供
國防部與文化局合作，至9月18日在中壢馬祖新村眷村文創園區規畫「進擊的迷彩」活動。圖／桃市府文化局提供

馬祖 恐龍 眷村

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