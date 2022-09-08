防人潮、車潮壅塞 竹縣中秋連假熱門景點交通疏導出爐

迎接9月9日至11日中秋節3天連續假期，考量連假期間返鄉、旅遊可能湧現之人車潮，新竹縣政府警察局預先針對六福村、北埔、內灣老街等熱門景區及周邊聯絡道路，以及轄內易壅塞路（口）段規畫交通疏導，維持連假交通順暢與安全。

新竹縣警局表示，每逢連續假期，竹縣各觀光風景區周邊區域及運輸聯外道路之交通流量將較平時增加，縣內可能車多路段包含關西鎮六福村主題遊樂區、北埔、內灣老街商圈及尖石風景區等知名觀光遊憩區。

縣警局表示，針對重要路段將機動執行交通疏導管制，並將國道3號關西交流道、竹林交流道、正義路、明德路、台3線北埔段、120線橫山段及內灣外環道周邊列為重點疏導區域。

縣警局呼籲民眾前往熱門景點改走替代道路，避免堵車壅塞。前往六福村可行駛國道3號接118線，再轉竹18線，即可抵達；若是前往北埔老街則建議走台68線，轉北興路行駛，便可抵達。

針對前往內灣風景區民眾，則建議旅客將愛車停放在九讚頭車站站前廣場，再改乘台鐵進內灣玩，九讚頭站前廣場約提供100個免費停車位；若是直接開車前往內灣，則建議將愛車停放於距離內灣約1.2公里外防汛道路，附近約有300個免費停車外，再徒步進內灣商圈。