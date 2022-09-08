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防人潮、車潮壅塞 竹縣中秋連假熱門景點交通疏導出爐

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
縣警局呼籲民眾前往熱門景點改走替代道路，前往六福村可行駛國道3號接118線，再轉竹18線，即可抵達。記者王淑君／攝影
縣警局呼籲民眾前往熱門景點改走替代道路，前往六福村可行駛國道3號接118線，再轉竹18線，即可抵達。記者王淑君／攝影

迎接9月9日至11日中秋節3天連續假期，考量連假期間返鄉、旅遊可能湧現之人車潮，新竹縣政府警察局預先針對六福村、北埔內灣老街等熱門景區及周邊聯絡道路，以及轄內易壅塞路（口）段規畫交通疏導，維持連假交通順暢與安全。

新竹縣警局表示，每逢連續假期，竹縣各觀光風景區周邊區域及運輸聯外道路之交通流量將較平時增加，縣內可能車多路段包含關西鎮六福村主題遊樂區、北埔、內灣老街商圈及尖石風景區等知名觀光遊憩區。

縣警局表示，針對重要路段將機動執行交通疏導管制，並將國道3號關西交流道、竹林交流道、正義路、明德路、台3線北埔段、120線橫山段及內灣外環道周邊列為重點疏導區域。

縣警局呼籲民眾前往熱門景點改走替代道路，避免堵車壅塞。前往六福村可行駛國道3號接118線，再轉竹18線，即可抵達；若是前往北埔老街則建議走台68線，轉北興路行駛，便可抵達。

針對前往內灣風景區民眾，則建議旅客將愛車停放在九讚頭車站站前廣場，再改乘台鐵進內灣玩，九讚頭站前廣場約提供100個免費停車位；若是直接開車前往內灣，則建議將愛車停放於距離內灣約1.2公里外防汛道路，附近約有300個免費停車外，再徒步進內灣商圈。

縣警局提醒，為避免影響連假出遊興致，建議用路人如果遭遇道路壅塞情形，可選擇避開車潮，改走替代道路，行前也可利用「1968客服專線」及上網查詢等方式，蒐集假期疏導措施及路況資訊，開車途中可收聽警廣交通臺（FM104.9）廣播，掌握即時道路交通狀況，彈性調整行駛路線。

中秋連假北埔老街替代道路交通疏運圖。圖／竹縣警察局提供
中秋連假北埔老街替代道路交通疏運圖。圖／竹縣警察局提供
中秋連假內灣商圈周邊停車場資訊。圖／竹縣警察局提供
中秋連假內灣商圈周邊停車場資訊。圖／竹縣警察局提供
中秋連假內灣火車行建議路線。圖／竹縣警察局提供
中秋連假內灣火車行建議路線。圖／竹縣警察局提供
9月9日至11日中秋節3天連續假期，考量連假期間返鄉、旅遊可能湧現之人車潮，新竹縣政府警察局將針對熱門景區及轄內易壅塞路段規畫交通疏導。記者王淑君／攝影
9月9日至11日中秋節3天連續假期，考量連假期間返鄉、旅遊可能湧現之人車潮，新竹縣政府警察局將針對熱門景區及轄內易壅塞路段規畫交通疏導。記者王淑君／攝影
新竹縣警察局中秋連假期間，將針對轄內重要路段機動執行交通疏導管制。記者王淑君／攝影
新竹縣警察局中秋連假期間，將針對轄內重要路段機動執行交通疏導管制。記者王淑君／攝影
中秋連假六福村替代道路交通疏運圖。圖／竹縣警察局提供
中秋連假六福村替代道路交通疏運圖。圖／竹縣警察局提供
中秋連假內灣、尖石風景區替代道路交通疏導路線。圖／竹縣警察局提供
中秋連假內灣、尖石風景區替代道路交通疏導路線。圖／竹縣警察局提供

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