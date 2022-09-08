五峰鄉忠興部落至清泉道路改善 提升在地交通安全

新竹縣五峰鄉忠興部落至清泉道路改善工程，今天正式通車，五峰鄉公所表示，將此路段加強排水、擋土基礎設施等，讓部落居民與觀光遊客方便通行，也提升在地交通安全。

五峰鄉公所今天發布新聞稿指出，五峰鄉忠興道路，起點為羅山派出所、終點為清泉地區，此路段也是竹林村、桃山村村民來往的主要使用道路，過去因道路路寬不足，造成會車不易，也常因排水不良及邊坡落石，造成道路損壞及中斷。

五峰鄉公所表示，這次施工以道路擋土及排水基礎設施、拓寬道路為主軸，增加道路路幅及排水設施，增進道路平坦度，以提升交通安全。

五峰鄉公所指出，這項工程忠興道路重點改善於「忠興-清泉」路段，也是前往「張學良文化園區」的重要道路，在改善後，提供部落居民與觀光遊客安全且方便的通行道路。未來，將優化附近觀光休憩服務，助部落經濟產業的推展。