桃園航空城開發案進度落後？ 鄭文燦：資訊錯 沒落後

國民黨桃園市議員參選人凌濤、楊朝偉、舒翠玲（現任）今天在台北市開記者會，指航空城開發案的進度嚴重落後，工程得標廠商包括曾被公共工程委員會列為拒絕往來廠商。

桃園市長鄭文燦中午在議會總質詢結束後受訪，強調航空城區段徵收工程進度目前沒有落後，議員和參選人提供的資訊是錯的，過去在國民黨執政時代，航空城開發案正反對立無解，甚至陷入炒地皮的陰影。他上任以後作業公開透明，讓區段徵收範圍內的居民和政府有共識，96%的地主選擇配地，目前第1期的優先徵收區，已經有70%的居民完成搬遷，10個區段徵收工程、4個安置住宅基地都已經動工，工程並沒有落後。

鄭文燦直言議員和參選人未深入了解公共工程，他們指控的中棪工程顧問公司，是國內前10大的工程顧問公司，在中央部會、地方政府都承攬很多設計、監造的工作，以2022年為例，中棪工程顧問公司承攬最多政府標案第1名是新北市政府，第2名台北市政府，桃園市第3名。

鄭文燦表示參選人指的一些工程，其實有的是中央發包，中央部會發包的也比桃園多，像國防部跟民航局有很多跑道工程、橋梁工程，都由中棪設計監造，他認為對公共工程了解的人都知道，這是甲等查核超過7成以上的工程顧問公司，在各縣市跟中央部會都有。

鄭文燦強調，市政府一定秉持工程查核的原則，做不好的一定立刻改善，不過也不要把這一家在雙北承包最多設計監造案的公司，比桃園還要多污名化，對大家都不好。

對凌濤等人點名中棪是林桐棪工程顧問公司被政府停權參與公共工程投標後，幾乎原班人馬另外組成的個公司繼續標公共工程。鄭文燦說，後來林桐棪工程顧問公司因為後來解除同權，才能再投標，該公司以2022年來說，是合格的廠商，標下很多新北市、台北市政府的工程案，再來才是桃園市政府，拿下中央部會的標案件數也高過桃園市政府。而且這家公司在公共工程界，還是前10名工程顧問公司，也是國際知名公司，工程查核平均都有70到75分以上的甲等率，這些都可以攤在陽光下，不要為了抹黑、為了批評，就全部否定業者過去承攬的大案子。