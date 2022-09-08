苗栗竹南運動公園運動竊案頻傳 請恁一定愛注意

苗栗縣竹南運動公園運動近來竊案頻傳，竊賊趁運動民眾放置場邊的包包，無人注意時就將包包拎走；轄區警方表示，將加強宣導及巡邏。

「常在竹南運動公園運動的您，請恁一定愛注意……..」立委陳超明今天在臉書發文，休會期間養成運動習慣，咱們選服小組的頭兒每天下午17:30過後就會到竹南運動公園報到(跑步、打羽毛球、丟飛盤)。

但是連續兩個禮拜在現場見證運動者置放於某公開區域的包包被竊取的報警事件，沒報警的就不知凡幾了，隨機現場訪問幾名民眾後，發現還真的挺常聽聞有人物品失竊。

據了解，一名李姓大學畢業生，在李科永圖書館自修正在準備國考 ，昨下午5點左右，想休息一下去跑跑步，結果在30分鐘內就發現放在旗臺的包包被拎走了；事後想說小偷不敢提著贓物走動，因此到附近廁所看看，結果在靠近苗北的那個廁所找到「失物」，現金被拿走了，但是手機、證件、鑰匙倒是有留下來。

陳超明也透過臉書建議利用中央司令台原有的監控設施，依據可攝取影像的熱區，提醒大家儘量將物品放在其區域內，以便一旦發生有人故意或不小心拿走他人物品時，波麗士大人就可以依據報案時間推估調取監視器畫面。

如此一來，就可以在不增加員警勤務負擔又可以收到遏止公園竊案發生的成效，還可以節省額外增加公務設施的經費。