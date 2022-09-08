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苗栗看守所秋節電話孝親 觀護人協會也貼心送文旦

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
榮譽觀護人協會輔導理事長邱建民（左）送上千顆文旦給受刑人表溫馨，並由所方代收。圖／邱建民提供
榮譽觀護人協會輔導理事長邱建民（左）送上千顆文旦給受刑人表溫馨，並由所方代收。圖／邱建民提供

為防堵疫情進入矯正機關，苗栗看守所目前仍暫停辦理面對面懇親，為兼顧收容人的親情聯繫，這兩天擴大辦理「中秋節電話孝親」活動，榮譽觀護人協會也送千顆文旦表溫馨。

所方表示，這次與中華電信苗栗營運處熱心合作，提供12線免費電話，全所691名收容人，每個人都可以撥打6分鐘免費電話回家。

榮譽觀護人協會輔導理事長邱建民則說，在中秋節前夕，分別送一些物資到看守所及少女之家，主要是希望給他們感覺到這個社會的溫馨，讓他們有重新站起來動力。

苗栗看守所所長張龍泉指出，在會場中，不少收容人思親情切，聽到親人的聲音時，流下熱淚；收容少年阿凱（化名）「阿嬤，打疫苗了嗎？要顧好自己的身體不用擔心我，我們在這裡很安全。」事後並表示：「以前在家時常往外跑很少回家，經常與阿嬤吵架，現在失去自由收容在少觀所，聽到阿嬤的聲音，不知道為什麼就想哭。」

他表示，親情的支持是收容人改過自新最強大的後盾，期盼能藉由彼此互動給予正向鼓勵，疫情期間為了保護收容人和家屬，雖與家人相隔兩地，也能感受到彼此相互傳遞的溫情，透過電話或視訊，連結親情的支持使其順利回歸社會。

榮譽觀護人協會輔導理事長邱建民（左）也送中秋物資給少女之家表溫馨。圖／邱建民提供
榮譽觀護人協會輔導理事長邱建民（左）也送中秋物資給少女之家表溫馨。圖／邱建民提供
會場中有不少收容人思親情切，聽到親人的聲音時，流下熱淚。圖／苗栗看守所提供
會場中有不少收容人思親情切，聽到親人的聲音時，流下熱淚。圖／苗栗看守所提供

中秋節

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