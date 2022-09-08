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鄭運鵬中壢新明市場掃街、大啖豆花 攤商送上粽子祝福

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
鄭運鵬（右）中壢新明市場掃街，跟攤商熱情握手。記者翁唯真／攝影
鄭運鵬（右）中壢新明市場掃街，跟攤商熱情握手。記者翁唯真／攝影

選舉愈趨白熱化，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今在桃園市長陪同下，至中壢新明市場掃街拜票，有攤商熱情致意，不過南桃園傳統藍大於綠，鄭運鵬表示，一向不認為有南北之分，近期勤跑都相當愉快。

鄭運鵬今展開第2場市場掃街，綠營的市議員及參選人也都出席，一同和攤商握手，更有熱情攤商表示，鄭文燦將新明市場改變許多，相當感謝；也有民眾說會支持鄭運鵬，並要求合影，大家一同高喊「凍蒜」。

2人也在知名豆花攤前坐下品嘗豆花，鄭運鵬也分享他已經很久沒吃冰品，相當美味，而先前新竹前市長也曾在這大啖豆花，鄭文燦也細細介紹新明市場活化的政績；也有熱情攤商送上一串粽子，祝鄭運鵬高中當選。

鄭運鵬近期也不斷耕耘南桃園，他表示，一向不認為有哪一個行政區或桃園有分南北東西的問題，拜訪起來大家都輕鬆愉快，市民都很喜歡看到參選人來拜訪，最近是中秋節前夕活動多，就算不同政黨傾向的市民，也都很喜歡看到參選人來拜訪。

有攤商送上粽子，希望鄭運鵬（前中）高中當選記者翁唯真／攝影
有攤商送上粽子，希望鄭運鵬（前中）高中當選記者翁唯真／攝影
中壢新明市場掃街，有熱情民眾要求跟鄭運鵬（中）合影。記者翁唯真／攝影
中壢新明市場掃街，有熱情民眾要求跟鄭運鵬（中）合影。記者翁唯真／攝影

鄭運鵬 桃園市長 鄭文燦 2022大選

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