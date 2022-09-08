鄭運鵬中壢新明市場掃街、大啖豆花 攤商送上粽子祝福

選舉愈趨白熱化，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今在桃園市長陪同下，至中壢新明市場掃街拜票，有攤商熱情致意，不過南桃園傳統藍大於綠，鄭運鵬表示，一向不認為有南北之分，近期勤跑都相當愉快。

鄭運鵬今展開第2場市場掃街，綠營的市議員及參選人也都出席，一同和攤商握手，更有熱情攤商表示，鄭文燦將新明市場改變許多，相當感謝；也有民眾說會支持鄭運鵬，並要求合影，大家一同高喊「凍蒜」。

2人也在知名豆花攤前坐下品嘗豆花，鄭運鵬也分享他已經很久沒吃冰品，相當美味，而先前新竹前市長也曾在這大啖豆花，鄭文燦也細細介紹新明市場活化的政績；也有熱情攤商送上一串粽子，祝鄭運鵬高中當選。