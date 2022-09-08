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中秋節連假 台61線苗栗縣路段9／10、11日交通管制

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
台61線苗栗縣竹南、後龍路段，中秋節連假第2、3天有多項交通管制措施，用路人要注意。圖／苗栗縣警察局提供
台61線苗栗縣竹南、後龍路段，中秋節連假第2、3天有多項交通管制措施，用路人要注意。圖／苗栗縣警察局提供

中秋節3天連續假期，台61線（西濱快速公路）預測10日、11日湧現車潮，國道3號交流道北上匝道上午7點至午夜12點封閉，冷水坑、中美里、保福路、竹南垃圾場、苗11線5處平交路口，下午3點至晚上9點封閉。

交通部公路總局第二區養護工程處預測交通流量，中秋節連假第2、3天下午3點至9點，台61線竹南至香山路段將出現大量北返車潮，尖峰時段每小時交通量達2400車次，第二區養護工程處及警方規畫相關管制措施，減少車流交織情形，保持主線暢通，提高行車速度。

警方指出，台61線與冷水坑、中美里、保福路、竹南垃圾場、苗11線等5處平交路口，屆時將封閉，竹南段至後龍段12處平面交岔路口，號誌實施遞亮式優化時制，調整行車管制號誌總週期270秒，北上續進綠燈從115秒增加至185秒。

此外，國道3號西濱交流道北上匝道10日、11日上午7點至午夜12點封閉，建議用路人參考改道替代路線，持續行駛台61線北上，或行駛至台61線新竹香山匝道銜接西濱公路聯絡道，再匯入國道3號香山交流道北上匝道，或台61線匯出竹南匝道銜接台1己線，再匯入國道3號竹南交流道北上匝道。

縣警局表示，中秋節連假，景點預計湧入人、車潮，規畫近300名警力全力投入交通疏導，如遇突發性交通壅塞或交通事故狀況，立即派遣交通快速處理小組前往排除，以維交通順暢。

台61線苗栗縣竹南、後龍路段，中秋節連假第2、3天有多項交通管制措施，用路人要注意。圖／苗栗縣警察局提供
台61線苗栗縣竹南、後龍路段，中秋節連假第2、3天有多項交通管制措施，用路人要注意。圖／苗栗縣警察局提供

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