市府：桃園自償債沒比5都特別高 推動軌道建設正常現象

桃園市議員參選人凌濤質疑桃園市債務調度金額有落差，市府副發言人卓芷戎表示，桃園市人均負債、總債務6都最低，這是依據全國一致的標準，希望參選人能對財政法規多下功夫，而非抹黑市府團隊穩健財政的努力。

卓芷戎表示，公共債務法對長短期債務、自償性債務、基金調度的認定標準全國一致，依財政部國庫署111年7月底「各級政府公共債務統計表」，台北市債務合計898億元、高雄市2435億元、新北市1213億元、台中市936億元、台南市489億元，而桃園市僅240億元是六都最低。

卓芷戎表示，各縣市皆有自償性債務與基金調度情形，不屬公共債務，目前許多正在推動軌道建設的城市，自償性債務較高為正常情形，桃園與其他直轄市相比，台北市的自償性債務437億元、新北1096億元、台中434億元、高雄516億元，桃園市的自償性債務為593億元，事實上，並未特別高於其他城市。

卓芷戎指出，依照審計部統計數據，未來5年桃園市共需支出1700多億元，其中約1200億元為自償性基金，市府須負擔約500億元，換算下來，桃園年均資本門支出約落在100億元，而市府每年資本支出可籌措300億元，市庫可穩健執行。

卓芷戎說，桃園最晚升直轄市，獲配財源為6都之末，為其他5都平均獲配財源的6成，儘管獲配財源差距大，市府透過多面向爭取中央計畫型補助款，加上各項重大建設帶動產業發展，2015年創稅數逐年增加，2021年達2212億元，創稅數回補比率也逐年成長，市府持續推動開源節流措施，確保財政與建設良性循環，達成「穩健建設、穩健財政」的目標。