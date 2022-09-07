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桃園6都負債240億最低 凌濤質疑真實負債+心裡的負債

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
凌濤在臉書質疑桃園市負債不只240億元。圖／凌濤臉書
凌濤在臉書質疑桃園市負債不只240億元。圖／凌濤臉書

桃園市長鄭文燦昨天在議會答詢市政府財政狀況，表示今年至7月底長短期債240億元，6都最低，引起藍營議員質疑。

桃園區議員參選人今天在臉書指出，公共債務法對地方政府所借入的長期、短期及透支、展期款項、自償性債務、特別預算及在營業基金、信託基金等所舉借1年以上公共債務未償餘額預算數，都有明確規定。帳面上，桃園的長短期債務240億元，但其他非帳面上的債務，還包含了基金調度與自償性債務。基金調度沒算在債務中，是因為統籌分配款會先編，但是不會馬上給，許多縣市政府先行使用未來再回補。

凌濤認為，鄭文燦沒提到的問題，是桃園市政府這次的調度金額比以前多了近3倍，往年大多是兩百多億，這次達588億，桃園市統籌分配款也才236億元，中間落差的352億元，最終仍可能要舉債支應。

也就是說，桃園市目前的帳面債務240億元安，調度金與統籌分配款落差352億元，因此共計實質負債592億元。加上以目前公共重大建設的進度，自償性債務593億元的規畫能否如期實現，都是很大的問號，鄭文燦任期屆滿走人，桃園市政府要正視這些問題開源節流。

市議會日前財政局工作報告，和昨天總質詢也有議員質詢桃園負債，鄭文燦指出，桃園剛升直轄市的時候，按照國庫署地方債務的統計表，升格前長短期債務262億元，到今年7月底是240億元，今年因為調度的比較好略有減少，總債務以及平均負債都是6都最低。

鄭文燦反駁，直言有的議員不了解市政府財政運作，6都長短期債務最高的像高雄市達2400多億元，新北也有1000多億元，5都超過桃園很多。過去有議員質疑市政府藉由自償性債務與基金調度美化負債，但這是全國各縣市都依據公共債務法計算負債的緣故，標準一致化，市政府注重包括基金調度和自償性債務，尤其自償性債務的開源節流，像捷運工程必須要以場站（聯合）開發、增額容積，再加上重劃區的建設，用這3個方法可以挹注軌道基金。

債務 桃園市長 議員 2022大選 鄭文燦

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