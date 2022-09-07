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憂小人國六福村中秋湧車潮 桃警建議路線避塞車

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
中秋節連假，警方建議小人國、六福村景點走國3高原交流道（見圖）及台3線前往。記者曾增勳／翻攝
中秋節連假，警方建議小人國、六福村景點走國3高原交流道（見圖）及台3線前往。記者曾增勳／翻攝

中秋節3天連假將至，桃園市龍潭區石門水庫小人國新竹縣六福村知名遊樂園景點，預估吸引大量遊客進入，龍潭警分局今天下午表示，因應連假遊客湧入，警方規畫易壅塞路段交通管制疏導，建議遊客行駛國3高原交流道及新竹縣台3線主要道路前往，避免塞車。

龍潭區石門水庫、小人國知名遊樂園景點及鄰近新竹縣六福村遊樂區，連同鄰近龍潭地區各風景、遊樂區多，龍潭警方表示，知名遊樂區趁中秋連假推出旅遊優惠方案，石門水庫及各步道、小人國及新竹縣六福村各遊樂區，出遊車潮恐造成交通壅塞。

警方因應景點周邊易壅塞路段及交流道周邊路口，編派警力加強交通管制疏導，建議遊客行駛國3高原交流道或新竹縣台3線主要道路前往小人國、六福村、石門水庫各風景點，不必穿越龍潭、新竹縣關西市區，避免塞車影響遊興。

中秋節連假，警方建議小人國、六福村景點走國3高原交流道及台3線（見圖）前往。記者曾增勳／翻攝
中秋節連假，警方建議小人國、六福村景點走國3高原交流道及台3線（見圖）前往。記者曾增勳／翻攝
中秋節連假，警方建議小人國、六福村、石門水庫景點周邊路口交通管制疏導。記者曾增勳／翻攝
中秋節連假，警方建議小人國、六福村、石門水庫景點周邊路口交通管制疏導。記者曾增勳／翻攝

石門水庫 新竹 小人國

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