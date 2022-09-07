憂小人國六福村中秋湧車潮 桃警建議路線避塞車

中秋節3天連假將至，桃園市龍潭區石門水庫、小人國及新竹縣六福村知名遊樂園景點，預估吸引大量遊客進入，龍潭警分局今天下午表示，因應連假遊客湧入，警方規畫易壅塞路段交通管制疏導，建議遊客行駛國3高原交流道及新竹縣台3線主要道路前往，避免塞車。

龍潭區石門水庫、小人國知名遊樂園景點及鄰近新竹縣六福村遊樂區，連同鄰近龍潭地區各風景、遊樂區多，龍潭警方表示，知名遊樂區趁中秋連假推出旅遊優惠方案，石門水庫及各步道、小人國及新竹縣六福村各遊樂區，出遊車潮恐造成交通壅塞。