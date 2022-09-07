快訊

曾與阿滴合作美女YTR Sara白血病過世 男友忍淚曝生前語音

暗酸楊丞琳「笑死」被網友罵爆 內政部悄悄刪改臉書貼文

14歲國中生「持槍」搶銀樓畫面曝光 被跆拳道黑帶店員徒手擒拿

國小校舍拆除重建 立委質疑狸貓換太子盜賣國土

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導

時代力量立委陳椒華與綠色陣線協會今天舉行記者會，質疑桃園內柵國小校舍拆除重建的公共工程恐涉及盜賣國土弊案，承造廠商涉嫌載走有價土石方，回填營建廢棄物，並以紅土覆蓋，控這是用貍貓換太子手法盜賣國土，懷疑廠商將營建廢棄物封存在新校舍地底，要求開挖工地確認是否暗度陳倉。

陳椒華表示，施工廠商紀錄的廢棄物清運數量和申報的廢棄物清運連單上資料有出入，提出質疑，她表示，廠商只要改善更新廢棄物清運申報紀錄即可，還是必須好好交代廢棄物去處及清理？要求桃園環保局應該說清楚講明白。

桃園新工處表示，工地地表的營建廢棄物是作為工程車輛進出的便道鋪面，之後會移除廢棄物。綠色陣線協會理事林長茂對此說法無法接受，強調拆除工地確實將有價土石運出，並非此處如原規劃無土方外運，新工處應查明。

桃園新工處副總工程司趙士德表示，會提供契約及相關清運計畫資料，並查明此案的土方與廢棄物清運紀錄，絕不護短。

廢棄物 桃園 陳椒華

延伸閱讀

太魯閣彈劾案 立委陳椒華批不痛不癢「應解職」

法案難產 時代力量黨團質疑蘇貞昌反貪腐決心

大甲一處養鴨場租用國有地被控臭味也違規 中市府回應

時力基隆市長議員登記 陳薇仲：基隆人不需再含淚投票

相關新聞

內柵國小校舍工程遭疑盜賣國土 桃市府：2次開挖未發現

針對時代力量立委陳椒華質疑桃園市內柵國小校舍拆除重建公共工程涉盜賣國土弊案，桃園市府新建工程處今天下午表示，該新建校舍及...

憂小人國六福村中秋湧車潮 桃警建議路線避塞車

中秋節3天連假將至，桃園市龍潭區石門水庫、小人國及新竹縣六福村知名遊樂園景點，預估吸引大量遊客進入，龍潭警分局今天下午表...

桃園行人死傷位六都第二 參選人推2政策交通局回應

台灣地狹人稠，桃園人口更達226萬，民眾黨楊梅區市議員參選人張清俊表示，根據交通部道安委員會統計去年桃園行人事故死傷位居...

創世苗栗分院第5屆家具愛心義賣 9、10日頭份登場

創世基金會苗栗分院第5屆家具愛心義賣活動要來了！家昀國際公司與創世基金會苗栗分院合作，連續第5年舉辦這項愛心義賣活動，9...

苗栗弘大醫院獲骨折聯合照護醫院國際認證 今天揭牌

苗栗市弘大醫院獲「骨折聯合照護醫院」國際認證銅牌獎，院方擇定今天25周年院慶，邀縣長徐耀昌、衛生局長張蕊仙及醫師公會理事...

竹縣消防醫院合辦EMS進階照護工作坊 提升緊急醫療救護

提升緊急醫療救護品質，新竹縣政府消防局今天和東元綜合醫院聯合辦理EMS進階照護工作坊，來自新竹縣市、苗栗以及雲嘉南等地消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。