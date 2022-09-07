國小校舍拆除重建 立委質疑狸貓換太子盜賣國土

時代力量立委陳椒華與綠色陣線協會今天舉行記者會，質疑桃園內柵國小校舍拆除重建的公共工程恐涉及盜賣國土弊案，承造廠商涉嫌載走有價土石方，回填營建廢棄物，並以紅土覆蓋，控這是用貍貓換太子手法盜賣國土，懷疑廠商將營建廢棄物封存在新校舍地底，要求開挖工地確認是否暗度陳倉。

陳椒華表示，施工廠商紀錄的廢棄物清運數量和申報的廢棄物清運連單上資料有出入，提出質疑，她表示，廠商只要改善更新廢棄物清運申報紀錄即可，還是必須好好交代廢棄物去處及清理？要求桃園環保局應該說清楚講明白。

桃園新工處表示，工地地表的營建廢棄物是作為工程車輛進出的便道鋪面，之後會移除廢棄物。綠色陣線協會理事林長茂對此說法無法接受，強調拆除工地確實將有價土石運出，並非此處如原規劃無土方外運，新工處應查明。

桃園新工處副總工程司趙士德表示，會提供契約及相關清運計畫資料，並查明此案的土方與廢棄物清運紀錄，絕不護短。