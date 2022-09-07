快訊

曾與阿滴合作美女YTR Sara白血病過世 男友忍淚曝生前語音

暗酸楊丞琳「笑死」被網友罵爆 內政部悄悄刪改臉書貼文

14歲國中生「持槍」搶銀樓畫面曝光 被跆拳道黑帶店員徒手擒拿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中秋連假大溪復興旅遊 桃警交管停車替代路看這裡

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
中秋連假大溪易塞車路段規畫交通管制，建議遊客使用替代道路，避免塞車。記者曾增勳／翻攝
中秋連假大溪易塞車路段規畫交通管制，建議遊客使用替代道路，避免塞車。記者曾增勳／翻攝

中秋連假將至，因應桃園市大溪景點多，近日又舉辦桃園地景藝術節及韭菜花節，吸引遊客踏青，大溪警方今天下午表示，警方在國3大溪交流道、武嶺橋、五岔路口、兩蔣文化園區、台七線等路口易塞車路段規畫交通管制，並建議走替代道路，避免返鄉、出遊塞車。

中秋節9日至11日三天連假，大溪分局預估大溪交流道、大溪老街、石門水庫、角板山等旅遊景點，將出現大量返鄉及出遊車潮，警方列出易壅塞路段，供民眾、遊客參考和提早因應。

大溪警方表示，大溪易雍塞路段，其中連假每天下午2時起至晚上，介壽路及員林路口（圓環管制）、武嶺橋往三元一街（封閉)；國道3號大溪交流道、五岔路口、桃59-1線與台4線、兩蔣文化園區、台7線與台7乙線路口等易塞車路段管制交通車流。

連假前往大溪、復興旅遊時，經復興區台7線下山時，為避免塞車，建議替代道路，包括往新竹方向，改由桃118線羅馬公路往新竹縣關西鎮行駛；往台北方向，改由台7乙線往新北市三峽區行駛。

另在大溪景點旅遊行經市區聯外道路易塞車路段，建議替代道路。包括往台北方向，改由大溪中華路或文化路接信義路，再往新北市三峽區行駛；往桃園方向，改由大鶯路接桃56線經八德往桃園行駛。

大溪老街老城區停車位有限，建議民眾將車輛停放月眉停車場或橋頭停車場，大型遊覽車請停放橋頭停車場，警方在連假會派員在易壅塞路段加強交通疏導，請民眾配合，以利出遊愉快。

中秋連假大溪易塞車路段規畫交通管制，建議遊客使用替代道路，避免塞車。記者曾增勳／翻攝
中秋連假大溪易塞車路段規畫交通管制，建議遊客使用替代道路，避免塞車。記者曾增勳／翻攝
中秋連假大溪易塞車路段規畫交通管制，建議遊客使用替代道路，避免塞車。記者曾增勳／翻攝
中秋連假大溪易塞車路段規畫交通管制，建議遊客使用替代道路，避免塞車。記者曾增勳／翻攝

塞車 連假

延伸閱讀

國旅及高市府加碼補助發威 高雄中秋訂房達8成

中秋連假來嘉義親山 新手入門7條步道健康走

竹縣確診+1291…中秋連假開設疫苗接種 9月11日全縣停收垃圾

中秋連假 基金2路和3路萬里往基隆彈性調撥車道

相關新聞

內柵國小校舍工程遭疑盜賣國土 桃市府：2次開挖未發現

針對時代力量立委陳椒華質疑桃園市內柵國小校舍拆除重建公共工程涉盜賣國土弊案，桃園市府新建工程處今天下午表示，該新建校舍及...

憂小人國六福村中秋湧車潮 桃警建議路線避塞車

中秋節3天連假將至，桃園市龍潭區石門水庫、小人國及新竹縣六福村知名遊樂園景點，預估吸引大量遊客進入，龍潭警分局今天下午表...

桃園行人死傷位六都第二 參選人推2政策交通局回應

台灣地狹人稠，桃園人口更達226萬，民眾黨楊梅區市議員參選人張清俊表示，根據交通部道安委員會統計去年桃園行人事故死傷位居...

創世苗栗分院第5屆家具愛心義賣 9、10日頭份登場

創世基金會苗栗分院第5屆家具愛心義賣活動要來了！家昀國際公司與創世基金會苗栗分院合作，連續第5年舉辦這項愛心義賣活動，9...

苗栗弘大醫院獲骨折聯合照護醫院國際認證 今天揭牌

苗栗市弘大醫院獲「骨折聯合照護醫院」國際認證銅牌獎，院方擇定今天25周年院慶，邀縣長徐耀昌、衛生局長張蕊仙及醫師公會理事...

竹縣消防醫院合辦EMS進階照護工作坊 提升緊急醫療救護

提升緊急醫療救護品質，新竹縣政府消防局今天和東元綜合醫院聯合辦理EMS進階照護工作坊，來自新竹縣市、苗栗以及雲嘉南等地消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。