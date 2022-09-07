中秋連假大溪復興旅遊 桃警交管停車替代路看這裡

中秋連假將至，因應桃園市大溪景點多，近日又舉辦桃園地景藝術節及韭菜花節，吸引遊客踏青，大溪警方今天下午表示，警方在國3大溪交流道、武嶺橋、五岔路口、兩蔣文化園區、台七線等路口易塞車路段規畫交通管制，並建議走替代道路，避免返鄉、出遊塞車。

中秋節9日至11日三天連假，大溪分局預估大溪交流道、大溪老街、石門水庫、角板山等旅遊景點，將出現大量返鄉及出遊車潮，警方列出易壅塞路段，供民眾、遊客參考和提早因應。

大溪警方表示，大溪易雍塞路段，其中連假每天下午2時起至晚上，介壽路及員林路口（圓環管制）、武嶺橋往三元一街（封閉)；國道3號大溪交流道、五岔路口、桃59-1線與台4線、兩蔣文化園區、台7線與台7乙線路口等易塞車路段管制交通車流。

連假前往大溪、復興旅遊時，經復興區台7線下山時，為避免塞車，建議替代道路，包括往新竹方向，改由桃118線羅馬公路往新竹縣關西鎮行駛；往台北方向，改由台7乙線往新北市三峽區行駛。

另在大溪景點旅遊行經市區聯外道路易塞車路段，建議替代道路。包括往台北方向，改由大溪中華路或文化路接信義路，再往新北市三峽區行駛；往桃園方向，改由大鶯路接桃56線經八德往桃園行駛。