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內柵國小校舍工程遭疑盜賣國土 桃市府：2次開挖未發現

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
時代力量立委陳椒華質疑內柵國小校舍拆除重建工程弊案，桃園市府會勘開挖未發現。圖／新工處提供
時代力量立委陳椒華質疑內柵國小校舍拆除重建工程弊案，桃園市府會勘開挖未發現。圖／新工處提供

針對時代力量立委陳椒華質疑桃園市內柵國小校舍拆除重建公共工程涉盜賣國土弊案，桃園市府新建工程處今天下午表示，該新建校舍及拆除北棟教室工程，拆下有價剩餘土石方回填便道部分，亦依契約規定回填，工務局會同環保局兩次會勘及開挖結果，未發現挖除有價土方回填營建廢棄物情形。

陳椒華與綠色陣線協會記者會，質疑桃園內柵國小校舍拆除重建的公共工程涉及盜賣國土弊案，指控「用貍貓換太子手法盜賣國土」，大溪區內柵國小表示，該校校舍拆除重建工程，校方委託市府新工處代辦，包括工程專業及履約、簽約至招標作業，均由新工處辦理，校方有參與會議關心工程，並負責協調學生安全部分，此案中央派人調查，工程專業履約調查部分，須由新工處說明。

市府新工處表示，內柵國小新建校舍及拆除北棟教室工程，至今年7月完成拆除北棟教室及清運廢棄物，拆除面積1738平方公尺（約526坪），費用約240萬元，地面建物之外，地下建物基礎開挖約1公尺，被立委質疑回營建廢棄物部分，只是當初乾淨的剩餘有價土石方回填臨時便道，依契約規定回填，並在拆除工程完成後清掉。

市府新工處表示，接獲民眾檢舉之後，由工務局會同環保局在8月初兩次現場會勘，依拆除範圍隨機開挖，且現場開挖結果，未發現挖除有價土方回填廢棄物情形。

廢棄物 桃園 陳椒華

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