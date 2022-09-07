桃園行人死傷位六都第二 參選人推2政策交通局回應

台灣地狹人稠，桃園人口更達226萬，民眾黨楊梅區市議員參選人張清俊表示，根據交通部道安委員會統計去年桃園行人事故死傷位居六都第二，維護行人安全他要推要落實楊梅、埔心火車站周邊騎樓禁停機車；楊梅街上推動機車退出騎樓、人行道示範區；桃市府交通局停車管理工程科回應，桃園騎樓停放機車需保留1.3公尺淨寬，若民眾希望別停騎樓可申請，只要8成土地所有權人同意，可貼公告告知。

張清俊說依道安會去年統計，為首的是新北2669人，桃園2133人位居第2，不過新北人口將近400萬人，快要是桃園226萬人口的2倍，加上台北、台中及高雄人口更多死傷卻低於桃園，「這是何等難堪的數據」。

張清俊批，桃園成為六都中「行人最危險城市」，因此要落實現行規定「楊梅、埔心火車站周邊300公尺範圍內，沿線路段騎樓禁止停車」好好執行；並在楊梅鬧區街上，推動一處「機車退出騎樓、人行道示範區」。

停管科表示，桃園騎樓停放機車需保留1.3公尺淨寬，以供輪椅與行人交錯而過，然由於車站周邊停車需求量大，故原則禁止車站周邊500公尺範圍內騎樓停車；若民眾希望騎樓禁止停車，可向交通局申請，只要8成土地所有權人同意，交通局即會公告騎樓禁止停車，停騎樓禁停與否本來就有申請方式供民眾遵循。