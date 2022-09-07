快訊

新北瑞芳區公所外虎頭蜂窩 外包商摘除遭蜂螫昏迷命危送醫

台積電遭砍單會對未來先進製程發展悲觀？和碩童子賢這樣回

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園行人死傷位六都第二 參選人推2政策交通局回應

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
張清俊指出，台灣以前的交通設計都是以車輛為主，行人的權利容易被忽視。圖／張清俊提供
張清俊指出，台灣以前的交通設計都是以車輛為主，行人的權利容易被忽視。圖／張清俊提供

台灣地狹人稠，桃園人口更達226萬，民眾黨楊梅區市議員參選人張清俊表示，根據交通部道安委員會統計去年桃園行人事故死傷位居六都第二，維護行人安全他要推要落實楊梅、埔心火車站周邊騎樓禁停機車；楊梅街上推動機車退出騎樓、人行道示範區；桃市府交通局停車管理工程科回應，桃園騎樓停放機車需保留1.3公尺淨寬，若民眾希望別停騎樓可申請，只要8成土地所有權人同意，可貼公告告知。

張清俊說依道安會去年統計，為首的是新北2669人，桃園2133人位居第2，不過新北人口將近400萬人，快要是桃園226萬人口的2倍，加上台北、台中及高雄人口更多死傷卻低於桃園，「這是何等難堪的數據」。

張清俊批，桃園成為六都中「行人最危險城市」，因此要落實現行規定「楊梅、埔心火車站周邊300公尺範圍內，沿線路段騎樓禁止停車」好好執行；並在楊梅鬧區街上，推動一處「機車退出騎樓、人行道示範區」。

停管科表示，桃園騎樓停放機車需保留1.3公尺淨寬，以供輪椅與行人交錯而過，然由於車站周邊停車需求量大，故原則禁止車站周邊500公尺範圍內騎樓停車；若民眾希望騎樓禁止停車，可向交通局申請，只要8成土地所有權人同意，交通局即會公告騎樓禁止停車，停騎樓禁停與否本來就有申請方式供民眾遵循。

停管科說，桃園捷運尚在發展階段，機車仍然是民眾重要的通勤工具，若地方民眾有意願禁止騎樓停車，交通局樂見，也提醒民眾騎樓禁停範圍停車是違法行為，民眾切勿因為沒執法，違法在騎樓停車。

張清俊表示，騎樓停滿機車，民眾行走不便應要求機車退出騎樓。圖／張清俊提供
張清俊表示，騎樓停滿機車，民眾行走不便應要求機車退出騎樓。圖／張清俊提供

桃園 人行道 火車站 2022大選

延伸閱讀

婦控紅綠燈不亮害車禍 桃院認交通局有缺失但不用賠

中秋連假3天 桃園清潔隊維持平日作法 僅周日停收

鐵路地下化是誰的功勞？ 鄭運鵬：不必爭功諉過

乾隆書房 五經萃室首亮相

相關新聞

內柵國小校舍工程遭疑盜賣國土 桃市府：2次開挖未發現

針對時代力量立委陳椒華質疑桃園市內柵國小校舍拆除重建公共工程涉盜賣國土弊案，桃園市府新建工程處今天下午表示，該新建校舍及...

中秋連假大溪復興旅遊 桃警交管停車替代路看這裡

中秋連假將至，因應桃園市大溪景點多，近日又舉辦桃園地景藝術節及韭菜花節，吸引遊客踏青，大溪警方今天下午表示，警方在國3大...

桃園行人死傷位六都第二 參選人推2政策交通局回應

台灣地狹人稠，桃園人口更達226萬，民眾黨楊梅區市議員參選人張清俊表示，根據交通部道安委員會統計去年桃園行人事故死傷位居...

創世苗栗分院第5屆家具愛心義賣 9、10日頭份登場

創世基金會苗栗分院第5屆家具愛心義賣活動要來了！家昀國際公司與創世基金會苗栗分院合作，連續第5年舉辦這項愛心義賣活動，9...

苗栗弘大醫院獲骨折聯合照護醫院國際認證 今天揭牌

苗栗市弘大醫院獲「骨折聯合照護醫院」國際認證銅牌獎，院方擇定今天25周年院慶，邀縣長徐耀昌、衛生局長張蕊仙及醫師公會理事...

竹縣消防醫院合辦EMS進階照護工作坊 提升緊急醫療救護

提升緊急醫療救護品質，新竹縣政府消防局今天和東元綜合醫院聯合辦理EMS進階照護工作坊，來自新竹縣市、苗栗以及雲嘉南等地消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。