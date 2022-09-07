創世苗栗分院第5屆家具愛心義賣 9、10日頭份登場

創世基金會苗栗分院第5屆家具愛心義賣活動要來了！家昀國際公司與創世基金會苗栗分院合作，連續第5年舉辦這項愛心義賣活動，9月9日、10日將在頭份尚順觀光夜市推出，現場展售各式家具，創世基金會歡迎鄉親相揪親朋好友參加這次義賣公益活動。

創世基金會苗栗分院表示，義賣活動現場展售各式傢俱，最低3折起，活動首日優惠滿額4000元可享免運到府（限竹南、頭份地區），義賣所得將全數捐助清寒植物人常年服務經費，歡迎民眾「中秋享購好家具、物美價廉做公益」，共祝植物人家庭中秋節快樂。