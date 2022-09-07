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創世苗栗分院第5屆家具愛心義賣 9、10日頭份登場

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
家昀國際公司與創世基金會苗栗分院合作，9、10日將在頭份尚順觀光夜市舉辦第5屆家具愛心義賣活動。圖／創世基金會苗栗分院提供
家昀國際公司與創世基金會苗栗分院合作，9、10日將在頭份尚順觀光夜市舉辦第5屆家具愛心義賣活動。圖／創世基金會苗栗分院提供

創世基金會苗栗分院第5屆家具愛心義賣活動要來了！家昀國際公司與創世基金會苗栗分院合作，連續第5年舉辦這項愛心義賣活動，9月9日、10日將在頭份尚順觀光夜市推出，現場展售各式家具，創世基金會歡迎鄉親相揪親朋好友參加這次義賣公益活動。

創世基金會苗栗分院表示，義賣活動現場展售各式傢俱，最低3折起，活動首日優惠滿額4000元可享免運到府（限竹南、頭份地區），義賣所得將全數捐助清寒植物人常年服務經費，歡迎民眾「中秋享購好家具、物美價廉做公益」，共祝植物人家庭中秋節快樂。

創世苗栗分院指出，分院成立21年，目前安養55名植物人，創世能推動在地服務，除仰賴社會大眾的點滴支持，也感謝企業團體與義工無私付出，期盼民眾以愛響應，這次義賣家具款式多樣，包括書桌、餐桌、櫥櫃、沙發、電競椅及茶几等，可滿足全家大小的需要，邀大家中秋挑好物、做公益。頭份尚順觀光夜市地址為頭份市東桃路66-1號，詳情可洽037-275848 愛心義賣小組或「創世基金會苗栗分院」臉書粉絲團。

家昀國際公司與創世基金會苗栗分院合作，9、10日將在頭份尚順觀光夜市舉辦第5屆家具愛心義賣活動。圖／創世基金會苗栗分院提供
家昀國際公司與創世基金會苗栗分院合作，9、10日將在頭份尚順觀光夜市舉辦第5屆家具愛心義賣活動。圖／創世基金會苗栗分院提供
家昀國際公司與創世基金會苗栗分院合作，9、10日將在頭份尚順觀光夜市舉辦第5屆家具愛心義賣活動。圖／創世基金會苗栗分院提供
家昀國際公司與創世基金會苗栗分院合作，9、10日將在頭份尚順觀光夜市舉辦第5屆家具愛心義賣活動。圖／創世基金會苗栗分院提供

義賣 中秋節 植物人

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