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傳遞溫柔與堅定 客家親子劇「雨馬」16至18日竹南登場

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
客委會與紙風車聯手製作象徵幸福與希望的客家親子劇「雨馬」，9月16至18日三天將在竹南國中海口分校預定地登場。圖／苗栗縣政府提供
客委會與紙風車聯手製作象徵幸福與希望的客家親子劇「雨馬」，9月16至18日三天將在竹南國中海口分校預定地登場。圖／苗栗縣政府提供

客委會與紙風車聯手製作象徵幸福與希望的客家親子劇「雨馬」，9月16至18日三天將在竹南國中海口分校預定地登場，免門票邀大小朋友一起走進劇場，客委會副主委鍾孔炤、縣長徐耀昌歡迎民眾一起來感受「午 馬」劇情傳遞的溫柔與堅定。

苗栗縣文化觀光局指出，「雨馬」改編自作家小野的繪本故事，客委會委託紙風車全新製作成客家親子劇，透過具有啟發性的故事，提醒大家要記得、了解土地的歷史，全劇已於台北、台中及高雄演出，觀眾超過萬人。「雨馬」這次到苗栗登場，從16日晚間7點30分、17日及18日下午4點、晚上6點、7點30分在海口分校預定地，展開3天的精華版演出及靜態展示。

鍾孔炤表示，「雨馬」來到客家大縣苗栗演出，希望疫情期間，透過「雨馬」帶給大家希望、勇敢、堅強及溫柔，更藉由這齣戲，展現在客家歷史中，大家對台灣這塊土地的共同記憶及尊重與包容。

徐耀昌指出，客委會及各界協力促成「雨馬」大戲能來到苗栗，第一天演出將號召1000名小朋友前往觀賞，還協助解決偏鄉地區小朋友的交通問題，讓孩子能欣賞這齣難得的客家大戲，歡迎親子及大小朋友踴躍觀賞，讓客委會看見苗栗鄉親的熱情，並期待小朋友走進客家劇場，從看戲中學客語，並體會客語發音之美。

「雨馬」藝術監督李遠表示，代表雨後幸福約定的「雨馬」除了獻給台灣的孩子，也希望能把這樣的祝福傳遞給全世界的孩子，遠離疫情回到往日快樂生活，民眾前往觀看各場次活動時，請務必全程佩戴口罩，保持社交距離，手部酒精消毒， 做好各項健康防護，安心參與活動。

客委會與紙風車聯手製作象徵幸福與希望的客家親子劇「雨馬」，9月16至18日三天將在竹南國中海口分校預定地登場。圖／苗栗縣政府提供
客委會與紙風車聯手製作象徵幸福與希望的客家親子劇「雨馬」，9月16至18日三天將在竹南國中海口分校預定地登場。圖／苗栗縣政府提供
客委會與紙風車聯手製作象徵幸福與希望的客家親子劇「雨馬」，9月16至18日三天將在竹南國中海口分校預定地登場。圖／苗栗縣政府提供
客委會與紙風車聯手製作象徵幸福與希望的客家親子劇「雨馬」，9月16至18日三天將在竹南國中海口分校預定地登場。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府及客委會為「雨馬」宣傳，邀約大小朋友踴躍前往觀賞。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府及客委會為「雨馬」宣傳，邀約大小朋友踴躍前往觀賞。記者胡蓬生／攝影
客委會與紙風車聯手製作象徵幸福與希望的客家親子劇「雨馬」，9月16至18日三天將在竹南國中海口分校預定地登場。圖／苗栗縣政府提供
客委會與紙風車聯手製作象徵幸福與希望的客家親子劇「雨馬」，9月16至18日三天將在竹南國中海口分校預定地登場。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府及客委會為「雨馬」宣傳，邀約大小朋友踴躍前往觀賞。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府及客委會為「雨馬」宣傳，邀約大小朋友踴躍前往觀賞。記者胡蓬生／攝影
客委會與紙風車聯手製作象徵幸福與希望的客家親子劇「雨馬」，9月16至18日三天將在竹南國中海口分校預定地登場。圖／苗栗縣政府提供
客委會與紙風車聯手製作象徵幸福與希望的客家親子劇「雨馬」，9月16至18日三天將在竹南國中海口分校預定地登場。圖／苗栗縣政府提供

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