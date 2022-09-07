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苗栗弘大醫院獲骨折聯合照護醫院國際認證 今天揭牌

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗市弘大醫院獲「骨折聯合照護醫院」國際認證銅牌獎，院方擇定今天25周年院慶辦理揭牌典禮。記者胡蓬生／攝影
苗栗市弘大醫院獲「骨折聯合照護醫院」國際認證銅牌獎，院方擇定今天25周年院慶辦理揭牌典禮。記者胡蓬生／攝影

苗栗市弘大醫院獲「骨折聯合照護醫院」國際認證銅牌獎，院方擇定今天25周年院慶，邀縣長徐耀昌、衛生局長張蕊仙及醫師公會理事長李順安等來賓聯袂舉行揭牌儀式。院方指出，台灣骨質疏鬆發生率高，髖關節骨折每年近2萬例，發生率高居亞洲第一，骨折聯合照護服務是國際趨勢，弘大致力提供攔截骨鬆骨折的優質友善環境。

弘大院長鍾蝶起簡報指出，苗栗縣總人口數約為53.5萬人，其中65歲以上人口比率占17.16%，早已邁入高齡化社會，在台灣50歲以上男女的骨質疏鬆症盛行率為23.9%及38.3%，且隨年齢增加，因骨質疏鬆導致的骨折占絶大多數，以髖關節骨折為例，每年近2萬例，發生率高居亞洲第一，5年死亡率高達50%，僅次於心臟血管疾病危害。因此，骨質疏鬆症已是人類第二大的重要流行病，也是高齡化社會中常遇到的現象。

他指出，為有效減少骨質疏鬆骨折風險， 弘大2019年6月起參加國際骨質疏鬆基金會（IOF）認證的骨折聯合照護服務（FLS）醫院認證，並成立骨折聯合照護服務團隊，成員包括董事長劉有漢、林高田等7位骨科醫師、個管師、復健師、藥師等，透過平日高危險個案篩檢、每季定期追蹤個案健康狀況、用藥、生活環境，依照護標準與程序打造骨鬆友善環境「攔截骨折」，提升地區居民的健康意識。

徐耀昌肯定院方榮獲骨折聯合照護醫院國際認證殊榮，強調有專業醫療團隊服務是鄉親一大福音，期許弘大繼續秉持親民及視病如親態度，邁向更優質的骨科照護醫院，為苗栗注入高品質醫療服務環境，鄉親必須至骨科就醫時，不必再舟車勞頓遠赴外縣市。

鍾蝶起指出，至2022年8月全球有50個國家參加骨折聯合照護認證，共764家醫院通過，台灣有27家醫院通過，弘大醫院是台中以北唯一取得認證的地區醫院，也是苗栗第1家IOF國際認證的醫院。

苗栗市弘大醫院獲「骨折聯合照護醫院」國際認證銅牌獎，院方擇定今天25周年院慶辦理揭牌典禮。記者胡蓬生／攝影
苗栗市弘大醫院獲「骨折聯合照護醫院」國際認證銅牌獎，院方擇定今天25周年院慶辦理揭牌典禮。記者胡蓬生／攝影

骨折 骨質疏鬆 徐耀昌

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