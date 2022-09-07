快訊

73歲大哥殺害54歲弟分屍 檢依逃亡、滅證之虞聲請羈押

兩警被殺烈日下曝曬等死！凃明誠悲鳴想喝一口水 網淚崩：實在好痛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹縣消防醫院合辦EMS進階照護工作坊 提升緊急醫療救護

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣消防局及東元醫院合辦EMS進階照護工作坊，提升緊急醫療救護。圖／竹縣消防局提供
新竹縣消防局及東元醫院合辦EMS進階照護工作坊，提升緊急醫療救護。圖／竹縣消防局提供

提升緊急醫療救護品質，新竹縣政府消防局今天和東元綜合醫院聯合辦理EMS進階照護工作坊，來自新竹縣市、苗栗以及雲嘉南等地消防局，共40名高級救護技術員參與高品質通氣、呼吸解剖生理學等課程，並分享到院前骨髓內針具（IO）使用經驗，竹縣整體病患急救成功率對此上升至26%。

東元醫院急救醫學教育中心主任簡振宇表示，到院前心臟功能停止的病患（OHCA）能否成功康復出院有幾項關鍵要素，首先是心肺復甦術與電擊，其次為急救藥物緊急使用與到院後的醫護消防。

簡振宇表示，2020年首度將骨針引進新竹縣，開始針對於到院前心臟停止病患進行緊急的骨髓內針具（IO）置入，並且同步給予救命的強心藥物；去年底開放中級救護技術員也能操作此項技術，今年則完成全縣全面施打。

簡振宇說，對此竹縣整體OHCA病患施打周邊路徑由19%上升至49%，給藥率從8.8%上升至28.5%。其中病患急救成功率上升至26%，截至今年8月底，已有15人康復出院。

竹縣消防局長孫福佑表示，東元醫院是竹縣唯一重度級急救責任醫院，本次工作坊集合新竹、桃園以及雙北等多位優秀的醫療指導醫師與專家參加，期盼促進救援技術拯救更多生命。

消防局近年也陸續引進心電圖機、自動心肺復甦機、電動骨針以及自動給氧器等設備，希望利用科技輔助，實現高品質到院前照護。

EMS進階照護工作坊集合新竹、桃園以及雙北等40位優秀醫療指導醫師與專家參加，期盼促進救援技術拯救更多生命。圖／竹縣消防局提供
EMS進階照護工作坊集合新竹、桃園以及雙北等40位優秀醫療指導醫師與專家參加，期盼促進救援技術拯救更多生命。圖／竹縣消防局提供
新竹縣消防局及東元醫院合辦EMS進階照護工作坊，邀請來自新竹縣市、苗栗以及雲嘉南等地消防局，共40名高級救護技術員參與。圖／竹縣消防局提供
新竹縣消防局及東元醫院合辦EMS進階照護工作坊，邀請來自新竹縣市、苗栗以及雲嘉南等地消防局，共40名高級救護技術員參與。圖／竹縣消防局提供
透過EMS進階照護工作坊，期盼促進救援技術拯救更多生命。圖／竹縣消防局提供
透過EMS進階照護工作坊，期盼促進救援技術拯救更多生命。圖／竹縣消防局提供
竹縣消防局近年陸續引進心電圖機、自動心肺復甦機、電動骨針以及自動給氧器等設備，希望利用科技輔助，實現高品質到院前照護。圖／竹縣消防局提供
竹縣消防局近年陸續引進心電圖機、自動心肺復甦機、電動骨針以及自動給氧器等設備，希望利用科技輔助，實現高品質到院前照護。圖／竹縣消防局提供
EMS進階照護工作坊集合新竹、桃園以及雙北等40位優秀醫療指導醫師與專家參加，期盼促進救援技術拯救更多生命。圖／竹縣消防局提供
EMS進階照護工作坊集合新竹、桃園以及雙北等40位優秀醫療指導醫師與專家參加，期盼促進救援技術拯救更多生命。圖／竹縣消防局提供

新竹 桃園

延伸閱讀

培育高教雲原生應用開發人才 VMware攜台科大資管系打造DevSecOps工作坊

竹縣+1045 中秋連假續防疫 衛生所供2770名額疫苗接種

六都急救送醫他最多 台南消防局凃俊宇獲績優救護員

全台最高補助 持竹縣敬老愛心卡搭小黃每月省500

相關新聞

苗栗弘大醫院獲骨折聯合照護醫院國際認證 今天揭牌

苗栗市弘大醫院獲「骨折聯合照護醫院」國際認證銅牌獎，院方擇定今天25周年院慶，邀縣長徐耀昌、衛生局長張蕊仙及醫師公會理事...

竹縣消防醫院合辦EMS進階照護工作坊 提升緊急醫療救護

提升緊急醫療救護品質，新竹縣政府消防局今天和東元綜合醫院聯合辦理EMS進階照護工作坊，來自新竹縣市、苗栗以及雲嘉南等地消...

才重啟不到1天又落石崩塌 新竹老鷹溪步道再被迫封園

上星期才因落石砸毀步道而封園整修的老鷹溪步道，昨天才宣布搶修完成重新開園，今天就又傳出碎石崩落，就怕造成遊客安危，公所再...

贈1300斤白米物資 竹縣府攜手企業送暖196資收個體戶

中秋前夕送愛，新竹縣政府攜手地方企業贈送1300公斤在地優質米以及196箱衛生紙，給竹縣196位列冊資源回收個體戶，體恤...

苗21線道路巨石崩落 楊文昌：居民出入不能每次靠運氣

苗栗縣南庄鄉苗21線道路神仙谷附近的12.3公里路段今天凌晨又發生巨石崩落，僅能維持一個車道通行，警方呼籲行經該處路段的...

桃園楊梅國小裝光電板 衍生漏水逾半年包商未修遭批

桃園市議員涂權吉今天在議會市政總質詢的時候表示，上個會期今年初就指出楊梅國小為了配合政府綠能政策裝設太陽能光電系統，卻因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。