竹縣消防醫院合辦EMS進階照護工作坊 提升緊急醫療救護

提升緊急醫療救護品質，新竹縣政府消防局今天和東元綜合醫院聯合辦理EMS進階照護工作坊，來自新竹縣市、苗栗以及雲嘉南等地消防局，共40名高級救護技術員參與高品質通氣、呼吸解剖生理學等課程，並分享到院前骨髓內針具（IO）使用經驗，竹縣整體病患急救成功率對此上升至26%。

東元醫院急救醫學教育中心主任簡振宇表示，到院前心臟功能停止的病患（OHCA）能否成功康復出院有幾項關鍵要素，首先是心肺復甦術與電擊，其次為急救藥物緊急使用與到院後的醫護消防。

簡振宇表示，2020年首度將骨針引進新竹縣，開始針對於到院前心臟停止病患進行緊急的骨髓內針具（IO）置入，並且同步給予救命的強心藥物；去年底開放中級救護技術員也能操作此項技術，今年則完成全縣全面施打。

簡振宇說，對此竹縣整體OHCA病患施打周邊路徑由19%上升至49%，給藥率從8.8%上升至28.5%。其中病患急救成功率上升至26%，截至今年8月底，已有15人康復出院。

竹縣消防局長孫福佑表示，東元醫院是竹縣唯一重度級急救責任醫院，本次工作坊集合新竹、桃園以及雙北等多位優秀的醫療指導醫師與專家參加，期盼促進救援技術拯救更多生命。