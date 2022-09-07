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竹縣消防醫院合辦EMS進階照護工作坊 提升緊急醫療救護
提升緊急醫療救護品質，新竹縣政府消防局今天和東元綜合醫院聯合辦理EMS進階照護工作坊，來自新竹縣市、苗栗以及雲嘉南等地消防局，共40名高級救護技術員參與高品質通氣、呼吸解剖生理學等課程，並分享到院前骨髓內針具（IO）使用經驗，竹縣整體病患急救成功率對此上升至26%。
東元醫院急救醫學教育中心主任簡振宇表示，到院前心臟功能停止的病患（OHCA）能否成功康復出院有幾項關鍵要素，首先是心肺復甦術與電擊，其次為急救藥物緊急使用與到院後的醫護消防。
簡振宇表示，2020年首度將骨針引進新竹縣，開始針對於到院前心臟停止病患進行緊急的骨髓內針具（IO）置入，並且同步給予救命的強心藥物；去年底開放中級救護技術員也能操作此項技術，今年則完成全縣全面施打。
簡振宇說，對此竹縣整體OHCA病患施打周邊路徑由19%上升至49%，給藥率從8.8%上升至28.5%。其中病患急救成功率上升至26%，截至今年8月底，已有15人康復出院。
竹縣消防局長孫福佑表示，東元醫院是竹縣唯一重度級急救責任醫院，本次工作坊集合新竹、桃園以及雙北等多位優秀的醫療指導醫師與專家參加，期盼促進救援技術拯救更多生命。
消防局近年也陸續引進心電圖機、自動心肺復甦機、電動骨針以及自動給氧器等設備，希望利用科技輔助，實現高品質到院前照護。
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