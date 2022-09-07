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老鷹溪步道邊坡土石再崩落 新竹縣府預防性封園

中央社／ 新竹縣7日電

尖石鄉「老鷹溪步道」日前因土石崩落砸毀步道等設施，經搶修後昨天重新開放，但今天又出現石塊滾落，新竹縣府今天起「預防性」封園，待天氣穩定、無安全疑慮後，重新開放。

新竹縣政府交通旅遊處今天提供新聞資料指出，上午經過尖石鄉公所通報，老鷹溪步道園區內，其中一段溪流旁的路徑，因日前連日大雨，導致山區土質鬆軟、不穩定，仍間歇性地有落石，並發現有不少石塊擋住步道。

交旅處表示，2週前也因下雨，造成邊坡土石崩落而損毀步道設施，經搶修完畢後，昨天重新開放入園。不過，今天再發現有土石掉落，考量遊客往來安全，決定今天起再度封園。

交旅處說，為求進入老鷹溪步道園區的遊客都能安全，現階段在有土石掉落的安全疑慮下，先進行「預防性」封園。縣府會與鄉公所持續密切觀察園區，待天氣放晴、穩定，確認再無土石崩落情形，會再重新對外開放，請民眾切勿冒險擅自闖入，以免發生意外。

新竹 尖石鄉

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