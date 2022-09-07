才重啟不到1天又落石崩塌 新竹老鷹溪步道再被迫封園

上星期才因落石砸毀步道而封園整修的老鷹溪步道，昨天才宣布搶修完成重新開園，今天就又傳出碎石崩落，就怕造成遊客安危，公所再度緊急封園，今起將無法進入園區，未來重新開放時間仍未定，將再視有無落石決定是否重新開放。

公所表示，老鷹溪步道園區因為接連大雨，導致步道沿線有多處落石掉落，不僅造成欄杆遭砸毀損，甚至有3處木棧道都被砸破，其中一處更是整段步道消失，僅剩鋼梁，雖然上周經過搶修已經初步搶通，但今天再發現落石，只能預防性封閉，避免遊客進入。

老鷹溪步道位於新竹縣尖石鄉，是當地有名的步道景點，尤其山谷飛瀑更是一大美景，近期又配合新竹縣推出的「森遊竹縣」集章活動，吸引不少遊客前來參加活動，因此每到假日遊客人數不少，如今出現落石，隨時都有砸傷人可能。

縣府交旅處指出，今天上午是鄉公所接獲民眾通報，指出在老鷹溪步道一處靠近溪畔的木棧道，出現有落石在木棧道上散落，雖然並未集中過路遊客，但因山區土質鬆軟，隨時有間歇性落石的可能，就怕大雨一來，山壁會再度崩塌。

鄉公所指出，目前老鷹溪步道將再度關閉，重新開園時間還不確定，必須待幾天後天氣穩定，經檢視確認不會有更大的落石情形，才有可能重新開放步道通行。

交旅處說明「為求進入老鷹溪步道園區的遊客都能安全、盡興地遊覽美景，現階段在有土石掉落的安全疑慮下，不得已只能預防性封園，造成民眾不便，實感萬分抱歉，縣府將與公所持續密切觀察園區，待天氣放晴、穩定，確認再無土石崩落情形後，再重新對外開放，也請民眾切勿冒險擅自闖入，以免發生意外。」