聽新聞
test
0:00 / 0:00
贈1300斤白米物資 竹縣府攜手企業送暖196資收個體戶
中秋前夕送愛，新竹縣政府攜手地方企業贈送1300公斤在地優質米以及196箱衛生紙，給竹縣196位列冊資源回收個體戶，體恤平時工作辛勞，也讓第一線從事資源回收、經濟相對弱勢的鄉親感受社會溫暖。
新竹縣長楊文科表示，新竹縣列冊資源回收個體業者共有196人，大多收入不穩定，環保局連續幾年透過「資源回收關懷計畫」，提供每人每月補助上限5000元，以優於市場價格補助單價，收購個體業者資收物。
環保局也招募資收大軍，協助各清潔隊及城市蜂收站，進行分類、環境清潔維護等工作，透過以工代賑給，保障資收個體業者薪資補貼維持基本生活。
為了避免資收個體業者因撿拾過程發生意外，而導致經濟窘境，竹縣環保局配合環保署政策，推出「投保微型保險」以及「巡迴環境服務」，也協助規劃貯存環境，提升資收個體業者環境衛生。
楊文科提醒民眾，資源回收前應加強細分類、清空回收物之內容物，並清洗或以用過的衛生紙擦拭，減少後端負擔及環境污染。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言