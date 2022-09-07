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贈1300斤白米物資 竹縣府攜手企業送暖196資收個體戶

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
中秋送愛，新竹縣政府攜手地方企業贈送1300公斤在地優質米以及196箱衛生紙，給竹縣196位列冊資源回收個體戶。圖／縣府提供
中秋送愛，新竹縣政府攜手地方企業贈送1300公斤在地優質米以及196箱衛生紙，給竹縣196位列冊資源回收個體戶。圖／縣府提供

中秋前夕送愛，新竹縣政府攜手地方企業贈送1300公斤在地優質米以及196箱衛生紙，給竹縣196位列冊資源回收個體戶，體恤平時工作辛勞，也讓第一線從事資源回收、經濟相對弱勢的鄉親感受社會溫暖。

新竹縣長楊文科表示，新竹縣列冊資源回收個體業者共有196人，大多收入不穩定，環保局連續幾年透過「資源回收關懷計畫」，提供每人每月補助上限5000元，以優於市場價格補助單價，收購個體業者資收物。

環保局也招募資收大軍，協助各清潔隊及城市蜂收站，進行分類、環境清潔維護等工作，透過以工代賑給，保障資收個體業者薪資補貼維持基本生活。

為了避免資收個體業者因撿拾過程發生意外，而導致經濟窘境，竹縣環保局配合環保署政策，推出「投保微型保險」以及「巡迴環境服務」，也協助規劃貯存環境，提升資收個體業者環境衛生。

楊文科提醒民眾，資源回收前應加強細分類、清空回收物之內容物，並清洗或以用過的衛生紙擦拭，減少後端負擔及環境污染。

中秋前夕送愛，新竹縣政府攜手地方企業送物資，體恤竹縣196位列冊資源回收個體戶辛勞。圖／縣府提供
中秋前夕送愛，新竹縣政府攜手地方企業送物資，體恤竹縣196位列冊資源回收個體戶辛勞。圖／縣府提供

資源回收 衛生紙 新竹

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