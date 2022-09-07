中秋連假3天 桃園清潔隊維持平日作法 僅周日停收
今年的9月9日起為期三天是中秋節連假，佳節團圓免不了聚餐烤肉，生活垃圾與平日相較亦有顯著增加，桃園環保局為了市民朋友歡慶之餘，免於垃圾遽增的煩惱，仍維持周收5日原則，僅周三和周日休息，在三天連續假期裡，除11日停收外，9日與10日仍維持正常清運。
環保局長呂理德表示，依據過往經驗考量中秋連假，往往是民眾家中垃圾較多的時候，清潔隊仍本於服務桃園市民的心，遇到中秋節也是照樣收運，也請市民朋友維持住家周遭環境整潔，依時間將垃圾打包好拿出來，便於清潔隊後續收運作業，別讓環境髒亂壞了過節好心情。
此外，呂理德也呼籲市民，在烤肉聚餐結束後，請務必將使用過的木炭、火種等易燃物，用水將餘燼澆滅降溫後再作為垃圾處理；還有瓦斯罐等高壓瓶罐，回收前應確定罐內已排空，切勿敲打、壓扁、打洞，方可交給清潔隊員回收，這一個小動作就能保護清潔隊員，避免回收過程可能產生的爆炸危險。
呂理德說，要向清潔隊員們致上最深的敬意，犧牲與家人團聚的假期，不畏烈日風雨為民眾以及桃園市容環境盡心盡力，連假期間垃圾量較大，也請市民在傾倒垃圾時多點耐心並給予清潔員多點鼓勵。
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