苗21線道路巨石崩落 楊文昌：居民出入不能每次靠運氣

苗栗縣南庄鄉苗21線道路神仙谷附近的12.3公里路段今天凌晨又發生巨石崩落，僅能維持一個車道通行，警方呼籲行經該處路段的駕駛人小心行駛，以維人車安全。縣議員楊文昌指出，巨石掉落時並無風雨，在「無預警」狀況發生，幸好沒有人車行經，否則後果不堪設想，當地路段每逢大風大雨常發生山壁崩坍，地方期盼未來能建明隧道，一勞永逸解決困擾。

苗21線道路7月初受強降雨影響，導致3.5公里及12.3公里兩處路段道路上方邊坡土石發生大面積崩塌，道路搶通後，但目前復舊工程還未進行，9月初軒嵐諾颱風帶來風雨，3.7公里處又出現坍方，不料雨勢已過，今天凌晨又傳出12.3公里處出現巨石崩落情況，居民清晨發現後，頭份警分局陸家派出所所長高耀芳立即前往設置交通錐等警戒，並通報南庄鄉公所派員處理。

楊文昌表示，凌晨神仙谷路段大面積土石崩落，幸好「天無絕人之路」，剛好還有一個車道可通行，否則部落對外交通勢必中斷；12.3公里處兩次崩落巨石都沒有風雨，大石塊從邊坡上方高處墜落到車道，目前邊坡的防落石鋼網只能防小石塊，根本無法抵擋高處落下的巨石，當地居民出入安全「不能老是靠運氣」，未來仍應爭取明隧道工程來解決問題。