桃園楊梅國小裝光電板 衍生漏水逾半年包商未修遭批

桃園市議員涂權吉今天在議會市政總質詢的時候表示，上個會期今年初就指出楊梅國小為了配合政府綠能政策裝設太陽能光電系統，卻因為因為施工不良造成3棟校舍教室嚴重漏水，部分教室已經暫停使用。

涂權吉表示雖然和教育局、經發局會勘，也找來承包商協調，承包廠商同意重新鋪設改善漏水問題，預估要花180個工作天改善，但是幾個月下來仍不見動靜，學生家長和學校求助無門只能乾瞪眼，下雨天拿著一堆水桶接水，不知道市政府到底做了哪些事情，否則為什麼到現在還不施工止漏？

經發局長郭裕信答詢的時候說，包商已經和學校達成修補方式的共識，不過因為缺工，還需要一些時間才能施工。

涂權吉不滿郭裕信的答覆，指出因為包商還有其他學校的新裝太陽能板要施工，經發局說缺工那為什麼有工人做新工程，派不出工人修補？而且傳出桃園區文昌國中裝太陽能板以後也有漏水問題，還有楊梅國小裝太陽能板的包商，因為疑似施工不良，教育局暫停包商其他學校的新安裝工程，業者一直要教育局放行，讓教育局承受很大壓力，經發局不趕快要求包商修復，反而幫忙說話。

郭裕信會後說明，因為修復和新作施工是不同的工班，才會有短時間缺工的問題，雖然包商有完工期限的壓力，但經發局還是要求趕快解決學校漏水問題。

涂權吉說，楊梅國小花400萬元做新的遮雨棚，接受教育局的規畫裝太陽能光電板，光電板釘在遮雨棚上面，原本螺絲應該鎖在鋼架上，疑似有些螺絲卻直接鎖在雨棚才，研判是造成嚴重的漏水的主因。校方1年得到的發電回饋金約6萬元，也才剛拿1次就碰到漏水問題，換成任何人，誰都不會想為了6萬元毀了400萬元設施。