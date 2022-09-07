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苗栗縣明年總預算草案增14億 還債2.3億
苗栗縣政府財政備受注目，明年總預算草案出爐，規模229.88億元，比較今年預算增加14.21億元，另還債維持2.3億元水準，縣府強調秉持穩健財政原則編列預算，並積極減債。
縣長徐耀昌上任之初，員工薪水一度發不出，財政接受中央控管，7年多來還債80.1億元，財政逐年改善，任內最後一次編列總預算，縣務會議最近通過草案，規模229.88億元，較今年的215.67億元，增加14.21億元，增幅6.59%，草案將送縣議會審查。
縣府分析主要增加原因，包括公教人員調薪4%，及1晉級增加人事費6.15億元，撥充地方教育發展基金辦理教育退休人員退休給付支出增加1億元，辦理中低收入老人生活津貼，及身心障礙者生活補助經費等法定社福支出增加0.66億元。
撥充環境保護基金辦理垃圾焚化廠攤提建設成本費增加1億元，偏鄉學校午餐廚房相關維運經費增加0.34億元，中央補助辦理安心即時上工及各項勞工青年就業計畫增加1億元，中央補助辦理道路橋梁及下水道等工程增加3.83億元。
縣府指出，今年7月資料，1年以上公共債務未償餘額212億元，未滿1年155億元，合計367億元，縣府依公共債務法規定明年債務還本淨額2.3億元，維持與今年相同。
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