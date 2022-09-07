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泰雅音樂節在竹東登場 中秋連假還有原民風味烤肉

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣原住民族產業展銷中心舉辦泰雅音樂節。圖／縣府提供
新竹縣原住民族產業展銷中心舉辦泰雅音樂節。圖／縣府提供

新竹縣原民產業展銷中心「Wah！幾散竹東」舉辦泰雅音樂節，9月的周六都有泰雅族音樂演出，且這周搭上中秋節日氣氛，園區現場還推出原住民風味烤肉，遊客來現場就能免費品嘗，且在園區消費滿額還能參加摸彩，有機會抱回家電，縣長楊文科邀請民眾中秋來竹東遊玩，

竹縣府指出，隨著疫情趨緩、國內旅遊夯，新竹縣原住民族產業展銷中心在這個月推出結合原住民音樂的「泰雅音樂節」系列活動，在周末都安排泰雅族音樂演出，每周六下午還有親子最愛的氣墊設施登場。

中秋連假的9日及10日到園區，現場還有原住民風味的烤肉可以品嘗，遊客前來就能免費獲得1份，讓遊客不僅能來竹東原民產業展銷中心欣賞泰雅音樂，還能夠直接吃到有在地原住民特色口味的烤肉，別有一番不一樣的中秋節體驗。

園區指出，除了中秋連假有活動，到9月底前的周六還分別會有泰雅族創作歌手馬曉安及太巴塱天藝文化藝術團接棒演出，而從3日至25日在園區消費達300元，還能到幾散市集交換所兌換摸彩券，有機會抽到電視機、藍芽音響等獎品，消費滿200元還可兌換園區特色點心。

中秋節 原住民 烤肉

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