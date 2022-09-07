秋節送暖鄭朝方偕華山關懷獨老 阿嬤收蛋黃酥:我很喜歡

秋節將至，華山基金會募集探訪獨居長輩的月餅數量不如預期，新竹縣竹北市長參選人鄭朝方擔任「愛的種子公益關懷協會」公益大使，便偕同種子公益關懷協會發起「月亮很遠，我們的心很近」行動，募集300盒蛋黃酥要送給竹縣長輩，今天愛心關懷首發日，探訪竹北86歲陳姓婦人，她心暖直說「我很喜歡」。

鄭朝方表示，過年期間曾和華山基金會基金會合作募集年菜，這回則和協會一同發起「月亮很遠，我們的心很近」中秋送暖行動，短短2天就募集到近300盒手做蛋黃酥禮盒，並將分送到竹北、橫山、竹東等天使站，讓獨居長輩在秋節時分也能感受到溫暖陪伴與關懷。

獨居的陳姓老婦人，得知今天有愛的種子公益關懷協會與華山基金會到訪，特地戴上珍藏的項鍊精心打扮，聽到一聲聲暖暖問候，收到蛋黃酥與關懷物資，笑得合不攏嘴。

陳姓婦人育有4位子女，其中1位子女與丈夫皆已過世，其餘子女則紛紛成家立業；她平常自己一人居住，靠著種花草、與鄰居聊天度日。她說，逢年過節也無人陪伴「就自己一個人過」，今天感到很開心，不斷說「我很喜歡」，甚至向大家介紹自己種的花草植物，提前度過暖心中秋節。

華山基金會竹北天使站長黃畹茗說，近3年來受疫情影響，無論籌募物資或資金

較以往困難，約少3分之1。這次透過愛的種子公益關懷協會募集得近300盒月餅，以華山基金會關懷包，要將防疫禮品、罐頭、麵食、柚子等物資，9月底前送抵竹北、橫山、竹東等天使站，提供竹縣約300位獨居長輩、失能、失智老人佳節關懷。

公益關懷協會理事長張益豪、總幹事范格菱也說，長期為需要關懷的社群做公益，今年中秋能替大家把愛心分享給更多長輩，別具意義。