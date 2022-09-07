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苗議員改無黨籍登記參選爆跳船？ 謝福弘：我是正藍軍

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
多名議員支持苗栗縣議會議長鍾東錦（前排左三）參選縣長，爆出國民黨議員跳船的說法。圖／本報資料照片
多名議員支持苗栗縣議會議長鍾東錦（前排左三）參選縣長，爆出國民黨議員跳船的說法。圖／本報資料照片

苗栗縣長選舉國民黨分裂，母雞帶小雞效應發酵？有9人從這屆獲國民黨提名，下屆改無黨籍參選，而國民黨推薦也9人，政壇傳出跳船說，國民黨縣長參選人謝福弘說，議員選舉登記黨籍不重要，他才是正藍軍爭取認同。

苗栗縣議員選舉有73人登記參選，角逐38席議員，包含7席婦女保障名額，其中，民進黨推薦10人，國民黨9人，台灣民眾黨4人，時代力量3人，中華統一促進黨1人，其餘無黨籍，苗栗的地方政治形勢都是藍大於綠，民進黨首次登記參選議員人數勝過國民黨。

縣議會目前黨團，其中國民黨團有17人，民進黨團5人，勤政會9人，國民黨還是最大黨團，勤政會也親藍，政壇人士分析，政黨屬性在縣長以下的選舉，影響程度較不大，如苗栗縣議會黨團副書記長余文忠這屆及下屆，都以無黨籍登記參選，當選以後再加入黨團運作。

不過，下屆議員選舉登記有9人從國民黨轉無黨籍，突顯縣長選舉國民黨分裂，支持謝福弘、縣議會議長鍾東錦因此壁壘分明，一名議員表示，他是支持鍾東錦，也有心理準備可能會有黨紀處分，原本國民黨有望提名連任，不想腳踏兩條船，黨部溝通後撤銷提名，他以無黨籍登記。

另名議員也認為因為支持鍾東錦，參選下屆議員沒被提名，但也有議員說，鍾東錦同事之誼3年多，鍾也備戰縣長多年，但國民黨提名謝福弘，當然會支持黨提名的參選人。

謝福弘則否認有跳船說法，指出縣議員以下的小區域選舉，政黨屬性相對沒有這麼重要，因此掛無黨籍參選司空見慣，他是國民黨提名的正藍軍，議員等藍營會凝聚團結支持，打這場選戰。

國民黨苗栗縣長參選人謝福弘（前排左三）日前由前縣長劉政鴻（坐者左五）等人陪同登記，他強調正藍軍。圖／本報資料照片
國民黨苗栗縣長參選人謝福弘（前排左三）日前由前縣長劉政鴻（坐者左五）等人陪同登記，他強調正藍軍。圖／本報資料照片

國民黨 議員

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