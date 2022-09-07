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一條捷運服務每個里？鄭文燦：每站方圓800公尺加接駁
陳治文昨天在議會質詢指出，捷運綠線規畫延伸大溪GA02-03站間，行經大溪區3個里，卻未設置車站，也不見配套措施。捷工局長陳文德表示，捷運站的概念是運送主要的旅運量，再配合市區公車、Youbike等公共運輸系統輔助，提供最後一哩路的接駁、轉乘服務，會提出相關規畫。
鄭文燦說明，桃園剛開始發展捷運，第一條捷運不可能服務到每個里，目前每個捷運車站規畫的服務範圍約方圓800公尺，可透過步行、騎腳踏車或其他交通工具到達捷運站，儘管每個人都希望捷運經過自己家，但捷運路網的劃設也需符合整體捷運工程設計。
而針對捷運路網周邊的公共運輸系統，會請交通局及捷工局合作研擬，待捷運完成後，將進一步建立大溪埔頂地區的環狀市區公車路網。
鄭文燦強調，目前「桃園第二階段都會區捷運系統路網計畫」交通部已同意核備，現階段應盡快完成可行性報告核定作業，若一再討論路線更動，恐導致無法定案。
對於增設延伸線或支線的建議，鄭市長則回應，待捷運綠線延伸至大溪完成後，未來可考慮增加支線，但仍須經可行性報告核定及中央的審查機制。
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