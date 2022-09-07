桃園民代盼促市府爭取板龍快速道路、捷運進大溪老城區

桃園市議員陳治文昨天在議會總質詢時，指出大溪、復興區交通建設待加強，地方上爭取二高（國道3號）大鶯豐德交流道延伸至大鶯路，交通局應針對大鶯路的交通衝擊量進行評估，早日促成延伸案過關。

交通局副局長張新福說明，國道3號增設大鶯豐德交流道，2020年10月獲行政核定可行性研究，目前由交通部高公局辦理規畫設計、環評等，預計2028年完工通車。另外，國道3號接台66線增設系統交流道，改善工程進行中，預計明年3月完成北向匝道及通車，預計2024年完成南向整體完工通車。

張新福說明，大漢溪左岸新闢道路規畫由工務局、水務局同步進行，工務局正辦理中庄調整池到武嶺橋路段定線，將配合大鶯豐德交流道工程進度施作；而水務局辦理溪洲橋至武嶺橋路段的防汛道路，已設計完畢，目前正在準備工程招標。

陳治文議員提出，地方希望交通部規畫的板龍快速道路能延伸至大漢溪河東地區，建議從武嶺橋端延伸一條支線至河東地區（老街舊城區），減緩武嶺橋兩側的交通衝擊。張新福表示，板龍快速道路由交通部公路總局主辦，正辦理策略評估期末審查修正作業，等全案進入可行性研究階段，市府一定會極力爭取板龍快速道路延伸至河東地區。

陳治文肯定交通局重視大溪聯外客運710路線（大溪到新北土城捷運永寧站），目前分為A、B路線試營運，她建議交通局應密切注意效益，及未來是否需要調整。張新福表示，710公車不僅是新增路線，710大溪-捷運永寧站、710B內柵-捷運永寧站路線，尖峰時段增加營運車輛數，另增加710A崎頂-捷運永寧站，服務河西仁善、仁和往返捷運永寧站的需求。

至於地方關切捷運綠線延伸至大溪的計畫進度，並建議延伸至河東老街地區。捷工局長陳文德表示，依現行審查作業，必須等第2階段捷運路網計畫通過之後，才能進行可行性研究報告，第2階段捷運路網計畫今年5月6日經交通部同意備查，5月27日再報交通部審查，交通部訂9月20日召開第二次初審會議。

鄭文燦表示，捷運綠線延伸至大溪老街的建議值得參考，但這段的捷運計畫有工程上的限制條件，因為要考量當地約80公尺的高低落差，捷運如果要跨越大漢溪、高於武嶺橋，也可能衝擊大漢溪景觀，因此，目前先規畫捷運綠線延伸到埔頂站；若未來工程技術有重大突破，他也贊成第二階段捷運綠線延伸至大溪老街及河東地區。鄭文燦強調，他瞭解大家都希望捷運鄰近住家，但捷運的規畫會盡量拉到主要生活圈，與公車在社區繞行的概念有所不同。