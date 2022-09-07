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喚學子環保意識 《看見台灣之後》活動今年首錄Podcast

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
《看見台灣之後》系列活動，今年聚焦空拍紀錄、VR互動、環台攝影3大領域拍攝影片。圖／IC之音提供
《看見台灣之後》系列活動，今年聚焦空拍紀錄、VR互動、環台攝影3大領域拍攝影片。圖／IC之音提供

為喚醒年輕族群正視台灣環境所面臨的挑戰，台灣應用材料公司、社團法人新竹市愛惜社區推展協會與IC之音連續第8年舉辦《看見台灣之後》系列活動，今年聚焦空拍紀錄、VR互動、環台攝影3大領域拍攝影片，還首度製作Podcast，希望環境教育概念深植學子的心。

《看見台灣之後》系列活動今年以「換個角度看世界」為主題，邀請國內各不同領域的專家來賓為環境保育發聲；昨天線上開播儀式由IC之音創意總監李知昂主持，以及參與活動的桃、竹、苗地區10間學校、拍攝保育講座影片的專家來賓，共同為環境教育宣導活動揭開序幕。

今年《看見台灣之後》的3支保育講座影片已經在各校開播；其中「空拍看台灣」邀請看見·齊柏林基金會董事齊廷洹和《看見台灣》攝影助理李欣彤受訪。齊廷洹闡述了父親齊柏林導演拍攝《看見台灣》艱辛的歷程，因為看見父親對台灣環境的關懷與使命，在父親空難過世後，堅定他推廣台灣環境教育的決心。

「VR看生態」邀請玄奘大學視傳系主任吳敬堯分享，他在VR虛擬實境技術領域深耕多年，這次特別為《看見台灣之後》設計以「石虎」、「海龜」、「老鷹」為主軸的VR互動程式，體驗者將以第一人稱的視角化身為動物，體驗動物在環境開發與破壞下，所遭遇到的困境。

「倒立看家鄉」邀請雜技藝術家黃明正談環台攝影的經驗，黃說，看到台灣因為經濟發展，產生垃圾隨意棄置與汙染問題，更道出萬人泳渡日月潭的熱潮過後，去年日月潭因為旱災缺水導致乾涸，卻僅有不到一百人幫忙撿拾垃圾，點出台灣對環境缺乏足夠關心的事實。

台灣應材台灣區總裁余定陸表示，環境教育是應材公益關注的議題之一，今年藉由三種主題的講師發聲，從不同的角度，帶領學生一同觀看世界，探討環境議題，很高興號召年輕學子一同關心台灣環境生態，守護美麗的寶島。

《看見台灣之後》系列活動8年來累計桃竹苗地區高中職超過七萬名師生參與。今年也搭上新興Podcast浪潮，首度推出《看見台灣之後》Podcast，由IC之音專業主持與製作團隊，採訪各校師生對影片的回饋，和學校與學生的具體生態、環保行動，以及學習歷程，創造生態教育的長尾效應。

《看見台灣之後》系列活動，今年聚焦空拍紀錄、VR互動、環台攝影3大領域拍攝影片，邀請師生欣賞。圖／IC之音提供
《看見台灣之後》系列活動，今年聚焦空拍紀錄、VR互動、環台攝影3大領域拍攝影片，邀請師生欣賞。圖／IC之音提供

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