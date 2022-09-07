桃園消防隊工廠宣導結合秋節意象 讓體驗變溫馨

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃市府消防第二大隊幼獅分隊今日針對轄區各工廠舉行宣導活動。圖／消防第二大隊提供
桃市府消防第二大隊幼獅分隊今日針對轄區各工廠舉行宣導活動。圖／消防第二大隊提供

為避免工廠大火頻傳，桃市府消防第二大隊幼獅分隊今日針對轄區各工廠舉行宣導活動，指導工廠員工消防安全與自衛消防編組訓練，並配合中秋節意象及火災應變實作內容結合成趣味關卡，以另類溫馨方式宣導。

幼獅分隊準備射水、避難逃生、通報、CPR及宣導短劇，期望讓參加者了解火災應變外也提前感受到中秋節氛圍；第二大隊長戴明杉呼籲中秋連假期間工廠或住家人員長時間離開時，應確實檢查各項電線電器、瓦斯等，並將開關關閉以避免火災發生。

戴明杉說，烹飪爐火及菸蒂、金紙等遺留火種造成火災數量近年來仍居高不下，因此養成「人離火熄」的觀念非常重要，離開時隨手關閉爐火、將火種完全熄滅以避免火災發生，保障生命財產安全。

桃市府消防第二大隊幼獅分隊針對轄區各工廠舉行宣導，準備射水、CPR等內容。圖／消防第二大隊提供
桃市府消防第二大隊幼獅分隊針對轄區各工廠舉行宣導，準備射水、CPR等內容。圖／消防第二大隊提供

火災 中秋節 金紙

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