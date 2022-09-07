桃園消防隊工廠宣導結合秋節意象 讓體驗變溫馨

為避免工廠大火頻傳，桃市府消防第二大隊幼獅分隊今日針對轄區各工廠舉行宣導活動，指導工廠員工消防安全與自衛消防編組訓練，並配合中秋節意象及火災應變實作內容結合成趣味關卡，以另類溫馨方式宣導。

幼獅分隊準備射水、避難逃生、通報、CPR及宣導短劇，期望讓參加者了解火災應變外也提前感受到中秋節氛圍；第二大隊長戴明杉呼籲中秋連假期間工廠或住家人員長時間離開時，應確實檢查各項電線電器、瓦斯等，並將開關關閉以避免火災發生。