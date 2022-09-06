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桃園負債6都最低 市府拓展捷運基金收入挹注建設高峰期

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
鄭文燦說明桃園捷運建設經費將有3類主要收入，圖為綠捷經蘆竹往機捷坑口站的工程路線。記者鄭國樑／攝影
鄭文燦說明桃園捷運建設經費將有3類主要收入，圖為綠捷經蘆竹往機捷坑口站的工程路線。記者鄭國樑／攝影

桃園市長鄭文燦今天在市議會市政總質詢，說明桃園市財政狀況，表示「公共債務法」對長短期債務、自償性債務、基金調度的認定標準全國一致，依財政部國庫署今年7月底「各級政府公共債務統計表」，台北市債務合計898億元、高雄市2435、新北市1213、台中市936、台南市489，桃園市240億元，人均負債、總債務都是6都最低。

鄭文燦指出，升格前桃園市公共債務為262億元，目前則較升格前更為降低。有議員將基金調度、自償性債務納入公共債務計算，這並非事實，應以同一標準計算各縣市債務餘額，不能嚴以對待桃園，寬以計算其他縣市。

鄭文燦表示，「公共債務」意指長、短期借款及透支款項，並不包括各縣市政府經公共債務管理委員會審議通過，可用未來營運所得或撥付特定財源作為償債財源之「自償性債務」。各縣市政府可視公庫實際需要，統一調度、整合運用資金，以減少對外借款，並節省債務利息負擔，故基金調度也非公共債務，包括桃園在內，各縣市皆有自償性債務與基金調度情形，皆非屬公共債務的一部分。

鄭市長指出，就自償性債務而言，目前許多正在推動軌道建設的城市，自償性債務較高為正常情形，與其他直轄市相比，台北市的自償性債務437億元、新北1096億元、台中434億元、高雄516億元，桃園市的自償性債務為593億元，事實上，並未特別高於其他城市。

鄭文燦說，桃園非常重視自償性債務開源節流，積極調度並增加捷運軌道基金收入，未來捷運建設經費將有3類主要收入，第1，場站聯合開發收益，目前市府納入機場捷運A10站、捷運綠線G04站作為示範聯合開發區，未來聯合開發所得的權利金、投資收益均都將成為軌道基金，作為興建其他捷運系統的財源；第2，藉由稅金增額融資制度（Tax Increment Financing, TIF），例如增額容積、地價稅、房屋稅增加的收入，也將歸入軌道基金；第3，配合車站進行整體開發，抵費地標售後的盈餘也會繳納市庫。這是除了中央補助、地方編列預算之外，市府所建立長期良性循環的制度。

鄭文燦表示，依照審計部統計，未來5年桃園共需支出1700多億元，其中約1200億元為自償性基金，市府須負擔僅約500億元，換算下來，桃園年均資本門支出約落在100億元，而市府每年資本支出可籌措300億元，因此市庫可穩健執行。

鄭市長補充，地方自籌款乃依照工程進度編列，未來若2年發包一條捷運，桃園約需自籌25%至40%，以建設配速配合穩健的財政管理，每年預估約200至300億元的資本門支出並無困難。

鄭市長表示，透過上述3大方案挹注市庫，桃園在未來5至10年的建設高峰期中，可順利推動各項重大建設，同時確保市庫收支無虞；市府也建議中央應針對預算分配，包括統籌分配款與一般補助款等，進行合理調整，讓桃園的各項建設都能更順利推動。

債務 桃園 鄭文燦

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