桃園觀音國民運動中心竣工 中油挹注4億元打造

桃園市長鄭文燦今天下午到觀音區了解國民運動中心統包新建工程竣工情形，並表示觀音人口持續成長，市府爭取中油公司挹注，斥資4.14億元打造觀音國民運動中心，有游泳池、健身房、羽球場、桌球場、韻律教室、飛輪教室運動設施。

竣工後進入內部裝修階段，將盡快試營運對外開放，市府會規畫觀音及新屋區居民專屬優惠價，吸引更多市民朋友善用優質的體育場館。

鄭文燦指出，桃園升格後積極推動11座國民運動中心計畫，原先規畫行政區人口達15萬人才可申請設置，但考量觀音區公園及體育設施較缺乏，觀音人口也自升格前約6.2萬人，大幅成長至今已逾7.2萬人，加上企業陸續進駐桃園科技工業園區，員工和家屬及鄰近行政區居民也有運動休閒需求，有必要增設國民運動中心，市府因此協商經濟部、台電、中油挹注資源，由中油斥資4億元，觀音區公所出資1400萬元，打造桃園市觀音國民運動中心，台電認捐觀音區多功能場館，希望滿足觀音、草漯、新屋市民體育休閒需求。

觀音區國民運動中心總樓地板面積約8904平方公尺，為地下1層、地上4層的建築，外觀融合藍白色調，貼近海洋與天空的潔淨感，透過格柵及建物層次退縮的設計，展現體育的韻律及動感。工程2020年3月25日開工、今年8月15日報竣工；館內設施有7個25公尺長泳道溫水游泳池，SPA池、烤箱、蒸氣室、體適能中心、羽球場、桌球區、綜合球場、韻律教室、飛輪教室、兒童遊戲區、棋藝閱覽區、社區教室等，地下停車場37汽車及51機車停放空間。