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中壢萬人封街烤肉因疫情暫停舉辦 僅保留健走晚會歡慶

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢封街萬人烤肉今年仍暫停舉辦，僅保留健走跟聯歡晚會活動。報系資料照
桃園中壢封街萬人烤肉今年仍暫停舉辦，僅保留健走跟聯歡晚會活動。報系資料照

中秋連假本周末登場，由桃園中壢新都心生活文化協會舉辦的萬人封街烤肉，是附近居民相當期待的盛事，不過去年受疫情影響停辦，今年疫情稍有趨緩，但協會經過討論認為萬人烤肉仍有風險，因此取消烤肉活動，僅保留上午的健走及晚上的聯歡晚會。

中壢新都心生活文化協會內有18棟社區大樓，自舉辦封街烤肉以來，年年吸引家家戶戶結伴參與，也成為地方盛事，不過受疫情影響已連2年暫停舉辦；協會理事長奚潔珍表示，封街烤肉工程浩大，至少活動前4個月就需開始籌畫，但礙於當時疫情仍嚴峻，因此開會決議暫停烤肉活動，避免成為防疫破口。

不過中秋佳節仍會辦活動與附近居民一同團員、歡慶，奚潔珍指出，中秋節當天上午8時會舉行老街溪健走活動，晚上6時則有婦女福利宣導暨聯歡晚會，仍邀請左鄰右舍用不同方式一起同樂。

桃市府養工處公園綠地科也提醒民眾，疫情期間轄內所有公園綠地禁止民眾烤肉，違者可依桃園市公園管理自治條例處500至5000元罰鍰，避免受罰。

烤肉 疫情 中秋節

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