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民眾黨苗栗縣黨部向企業募資 捐贈百箱柚子給弱勢族群

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
民眾黨苗栗縣黨部向企業募資，今天捐贈百箱柚子給苗栗弱勢族群，由華山基金會及幼安教養院代表受贈。圖／民眾黨苗栗縣黨部提供
民眾黨苗栗縣黨部向企業募資，今天捐贈百箱柚子給苗栗弱勢族群，由華山基金會及幼安教養院代表受贈。圖／民眾黨苗栗縣黨部提供

中秋佳節快到了，民眾黨苗栗縣黨部向企業募資，今天捐贈百箱柚子給苗栗弱勢族群，由華山基金會及幼安教養院代表受贈，縣黨部榮譽主委馮啟彥表示，今年苗栗柚子盛產，買氣卻不如預期，民眾黨以實際行動力挺苗栗在地辛苦農民，請大家購買在地水果，一起力挺台灣果農。

捐贈記者會上午在苗栗市中正路543號華山基金會新址舉辦，馮啟彥強調民眾黨苗栗縣黨部成立以來，一路在做好事，從端午節購買幼安愛心肉粽捐贈防疫醫護人員，到疫情爆發後，向扶輪社友及各界募集快篩站、快篩試劑、防疫消毒水等，政治不是只有口水戰，要落實在人民生活中的每一天。

華山基金會苗栗縣站長杜靜蓉表示，縣內有非常多獨居老人需照顧，華山基金會最近因為中秋節要幫眾多獨居老人募集物資也傷透腦筋，感謝民眾黨苗栗縣黨部協助捐贈這一大批柚子，讓獨居老人在中秋佳節可感受到社會大眾濃濃的愛。

幼安教養院代表李安爵表示，馮啟彥醫師以及台灣民眾黨持續對幼安伸出援手，端午節購買肉粽、中秋節購買月餅，今天感謝民眾黨苗栗縣黨部捐贈這一批苗栗柚子，讓幼安院生及員工在中秋節可吃到好吃的柚子。

民眾黨苗栗縣黨部向企業募資，今天捐贈百箱柚子給苗栗弱勢族群，由華山基金會及幼安教養院代表受贈。圖／民眾黨苗栗縣黨部提供
民眾黨苗栗縣黨部向企業募資，今天捐贈百箱柚子給苗栗弱勢族群，由華山基金會及幼安教養院代表受贈。圖／民眾黨苗栗縣黨部提供
民眾黨苗栗縣黨部向企業募資，今天捐贈百箱柚子給苗栗弱勢族群，由華山基金會及幼安教養院代表受贈。圖／民眾黨苗栗縣黨部提供
民眾黨苗栗縣黨部向企業募資，今天捐贈百箱柚子給苗栗弱勢族群，由華山基金會及幼安教養院代表受贈。圖／民眾黨苗栗縣黨部提供

中秋節 獨居老人 苗栗縣 民眾黨

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