聽新聞
test
0:00 / 0:00
民眾黨苗栗縣黨部向企業募資 捐贈百箱柚子給弱勢族群
中秋佳節快到了，民眾黨苗栗縣黨部向企業募資，今天捐贈百箱柚子給苗栗弱勢族群，由華山基金會及幼安教養院代表受贈，縣黨部榮譽主委馮啟彥表示，今年苗栗柚子盛產，買氣卻不如預期，民眾黨以實際行動力挺苗栗在地辛苦農民，請大家購買在地水果，一起力挺台灣果農。
捐贈記者會上午在苗栗市中正路543號華山基金會新址舉辦，馮啟彥強調民眾黨苗栗縣黨部成立以來，一路在做好事，從端午節購買幼安愛心肉粽捐贈防疫醫護人員，到疫情爆發後，向扶輪社友及各界募集快篩站、快篩試劑、防疫消毒水等，政治不是只有口水戰，要落實在人民生活中的每一天。
華山基金會苗栗縣站長杜靜蓉表示，縣內有非常多獨居老人需照顧，華山基金會最近因為中秋節要幫眾多獨居老人募集物資也傷透腦筋，感謝民眾黨苗栗縣黨部協助捐贈這一大批柚子，讓獨居老人在中秋佳節可感受到社會大眾濃濃的愛。
幼安教養院代表李安爵表示，馮啟彥醫師以及台灣民眾黨持續對幼安伸出援手，端午節購買肉粽、中秋節購買月餅，今天感謝民眾黨苗栗縣黨部捐贈這一批苗栗柚子，讓幼安院生及員工在中秋節可吃到好吃的柚子。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言