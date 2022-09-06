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為文旦畫上卡通圖案送人 為恭眼科主任林淑芳樂在其中

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
為恭紀念醫院眼科主任林淑芳喜歡把可愛的卡通人物圖案畫在文旦柚上，分送同事及病人，成為她每年中秋節必要的「慣例」。圖／為恭紀念醫院提供
為恭紀念醫院眼科主任林淑芳喜歡把可愛的卡通人物圖案畫在文旦柚上，分送同事及病人，成為她每年中秋節必要的「慣例」。圖／為恭紀念醫院提供

中秋佳節快到了，苗栗縣頭份市為恭紀念醫院眼科主任林淑芳每年此刻都有一件非做不可的事，她喜歡把可愛的卡通人物圖案畫在文旦柚上，分送同事及病人，舒緩他們緊張的情緒；把文旦柚當畫布，這一畫就是5年，成為她每年中秋節的慣例。

林淑芳說，她是眼科醫師，眼睛構造精密而複雜，畫畫也是如此，她認為學習畫畫有助於醫師診療，尤其是視網膜專科，各種視網膜的病灶如出血、結疤 、破孔 、雷射痕跡等，都有專門代表的顏色，視網膜剝離的範圍、破孔的形狀跟位置、牽扯性增生的組織，手術記錄都需要仔細描繪。

她回憶說，當年在花蓮慈濟醫學中心擔任主治醫師，認識師大美術系教授胡朝景，跟他學習了1年的素描及油畫，起初學畫時會很緊張 ，老師常提醒她畫畫就是要放鬆，但她卻總覺得這個難度很高，因平常描繪手術記錄，如果破孔在三點鐘位置，「就不能畫在兩點半呀！」。

她說，畫畫的過程，她學會把外務都放下，全心投入描繪，且覺得有平心靜氣的功能，尤其這幾年她的臨床醫學博士學位進行中，她總是坐下來畫一張畫再開始寫論文，有種焚香打坐的功效。去年疫情期間臨床業務量減少，讓她可喘口氣把論文寫完，也完成博士班口試。

林淑芳說，在柚子皮上作畫已成為她每年中秋節慣例，從kitty、snoopy畫到汪汪隊、鬼滅之刃，到最近幾年成立的新竹攻城獅球隊圖案及艾莎公主等，拿到她以柚子作畫的醫護同仁都開心不得了，偶爾也有來看診的小朋友，她也會現場畫一個送給對方，孩子看著小柚子的笑臉，得到心靈上的療癒，病痛都舒緩許多。

為恭紀念醫院眼科主任林淑芳喜歡把可愛的卡通人物圖案畫在文旦柚上，分送同事及病人，成為她每年中秋節必要的「慣例」。圖／為恭紀念醫院提供
為恭紀念醫院眼科主任林淑芳喜歡把可愛的卡通人物圖案畫在文旦柚上，分送同事及病人，成為她每年中秋節必要的「慣例」。圖／為恭紀念醫院提供
為恭紀念醫院眼科主任林淑芳喜歡把可愛的卡通人物圖案畫在文旦柚上，分送同事及病人，成為她每年中秋節必要的「慣例」。圖／為恭紀念醫院提供
為恭紀念醫院眼科主任林淑芳喜歡把可愛的卡通人物圖案畫在文旦柚上，分送同事及病人，成為她每年中秋節必要的「慣例」。圖／為恭紀念醫院提供

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