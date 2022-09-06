跳脫框架打造貨櫃環保美學 林為洲競選總部搶鮮開箱

白色「貨櫃」搭配螢光黃跳色作為視覺亮點，運用切割線條與落地玻璃裝設打造通透空間，新竹縣竹北市長參選人林為洲競選總部今天正式開箱，總面積450坪，強調80%貨櫃可回收，並在貨櫃上打造政見牆，不印政見文宣，將競總結合環保，也將城市美學風格透過競總呈現。

國民黨竹北市長參選人林為洲表示，競選總部歷經3個月時間，採用4座40呎貨櫃以及5座20呎貨櫃打造而成，貨櫃落地窗使用彩虹膜貼，折射的光線與竹北年輕生命力相互呼應。

林為洲說，競選總部設計概念結合3要素，包含環保、美學與簡約。競總 80%由貨櫃屋打造，預計4個月後競選結束將由廠商全數有價回收，符合環保概念；其次則是打造穿透友善空間，拉近與市民的距離，貨櫃以螢光黃跳色設計，將文創與城市美學透過競選總部呈現，滿足市民對城市的期待。

此外，林為洲也提及如何E化竹北、專責管理等政見，將「城市管理員」施政主軸直接透過貨櫃玻璃窗貼呈現，讓市民走進競總就能一目了然，不額外印製政見文宣，也符合環保概念。

競總跳脫傳統框架，以貨櫃屋組裝成辦公室，可提供團隊開會、市民聚會，此外更規畫開放式會客室，打破牆壁框架拉近距離，讓市民願意走進來。