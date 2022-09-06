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桃園8日65至69歲專案接種追加第2劑 沒接到通知也可以

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市政府衛生局長王文彥。圖／桃園市政府提供
桃園市政府衛生局長王文彥。圖／桃園市政府提供

桃園市衛生局長王文彥今天表示，昨天15處社區接種站全天開設70歲以上長者第2次追加劑（第4劑）接種專案，共計1萬908人完成接種。

8日周四上午時段8至12點，下午1至4點一樣在15處社區接種站，提供65歲至69歲長者第2劑追加劑疫苗，符合資格的市民可利用免費愛心計程車，前往各接種站接種。

衛生局表示，開設長者第4劑為接種專案，各區公所將造冊後寄發催注通知單，請長輩們留意是否收到相關通知。沒接到通知或可以打第4劑的民眾也可以前往接種，疫苗種類為莫德納、NOVAVAX。

王文彥指出，桃園COVID-19今天新增3588例本土個案，較昨天2884例上升24.41%，年齡層分佈65歲以上占8.47%、18歲以下占22.05%。因應COVID-19 BA.5社區疫情持續升溫，提醒市民中秋佳節假日期間出遊、聚會，安排烤肉及聚餐等活動，應落實「戴口罩、勤洗手、打疫苗」，盡量減少出入人潮眾多場合，遵守相關防疫規定，參加者應遵守現行戴口罩規定，並隨身攜帶洗手用品，落實手部清消，和不特定人士保持社交距離，如有症狀者請勿參加，未接種疫苗的長者、幼兒也不建議參加。

營業場所與餐飲場所，應嚴格遵守量體溫、員工健康管理、加強環境消毒，餐飲場所另應提供手設備及消毒用品，不得逐桌敬酒，主動積極配合防疫指引，才能守護自身與家人的健康。

桃園市居家照護目前在案數共2萬6427人，照護案件累計62萬4300人，已完成62萬634人，累計完成率約99.4%。截至9月6日，桃園專責ICU開設38床、收治30人、空床數8床；專責病房491床，收治237人，空床數254床，收治比率約48.3%，醫療能量充足。

桃園周四再開15接種站打第4劑。圖／衛生局提供
桃園周四再開15接種站打第4劑。圖／衛生局提供

桃園 疫苗 COVID-19

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