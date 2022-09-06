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桃園中壢瞎子巷公辦都更上梁 明年完工供94戶社宅

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢中興巷公辦都更今上梁，將提供94戶社會住宅。記者翁唯真／攝影
桃園中壢中興巷公辦都更今上梁，將提供94戶社會住宅。記者翁唯真／攝影

桃園中壢區康樂路及中榮路交口中興巷公辦都更今上梁，占地3059平方公尺的基地原為老舊警察宿舍及算命攤位，2017年拆除後作為臨時停車場使用，並採都更方案，興建202戶住宅，預計明年7月完工，其中94戶為社會住宅並提供中壢派出所進駐、市民活動中心及樂齡學習中心等公益設施，提升舊市區生活機能

桃園市長鄭文燦今出席上梁典禮表示，此區域前身為警察舊眷舍，不過已無人居住，也聚集許多算命攤位，也被稱為「瞎子巷」，鄰近中壢火車站商圈，中壢國小等，位置優。

鄭文燦指出，2017年拆除宿舍後做為臨時停車場使用，市府以公辦都更方式引進民間資金，2018年與昇陽建設企業股份有限公司簽訂實施契約，規畫興建地上20層、地下3層建築物2020年4月開工至今，工程進度穩定，預計明年7月完工，後年入住。

桃市府住宅發展處表示，此公辦都更分為中興巷及市府棟，中興巷提供108戶一般住宅，而市府棟的1至3樓為派出所、樂齡學習中心、市民活動中心等公益設施，4至20樓提供94戶社會住宅，分為32坪2房型50戶及42坪、45坪的3房型44戶

鄭文燦說，中壢派出所將會搬遷至新廳舍，明年的相關預算皆已規畫好；中壢國小、中壢第一公有零售市場、機場捷運陸續會完成，讓中壢大車站周邊設施更加完善。

桃園中壢中興巷公辦都更今上梁，預計明年7月完工。記者翁唯真／攝影
桃園中壢中興巷公辦都更今上梁，預計明年7月完工。記者翁唯真／攝影

鄭文燦 公辦都更 桃園

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