苑裡鎮愛情果園明起試營業 稻田彩繪觀景台同時開放

苗栗縣苑裡鎮農會位在山腳地區的「愛情果園」蔬果門市，今年6月底配合農糧署推動直銷站理念，重新裝修而停業，預計本週五中秋連假首日，舉辦「苑裡藺草生活節」揭牌開幕活動，正式重新營業。

農會總幹事鄭年鈞表示，目前門市已裝修完畢，今天上午部分廠商開始進貨陳列櫃架，明天開始試營業，同時觀景台也重新開放，讓民眾搶先觀賞二期稻繪秧苗的新樣貌。

鄭年鈞表示，苑裡鎮農會愛情果園小舖已成立第18年，今年度升級為農民直銷站，以「地產地消」為理念，減少中間流通成本，增加農民收益，推廣在地農特產品。結合農會稻田彩繪以「歡慶豐收」為主題，期望農民能年年豐收，帶動地方觀光人潮。

愛情果園門市負責人李宗祐則說，農會自產自銷的葉菜類以時節蔬菜為主，明星蔬菜小黃瓜也將重新上市，當地生產的洋菇、地瓜、文旦也會同時上架販售，當天消費滿千元，還贈送紀念造型杯子。