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全台最高補助 持竹縣敬老愛心卡搭小黃每月省500

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
竹縣敬老愛心卡即日起開通計程車服務，竹縣4大計程車隊，共計2357輛計程車提供個別化載送服務並補助車資。記者王淑君／攝影
竹縣敬老愛心卡即日起開通計程車服務，竹縣4大計程車隊，共計2357輛計程車提供個別化載送服務並補助車資。記者王淑君／攝影

新竹縣敬老卡愛心卡今天起開通計程車服務，只要持卡搭小黃，每趟可獲補助100元，每月上限500元，補助金額號稱全國最高；設籍竹縣年滿65歲（原住民年滿55歲）及領有身障證明者即符合補助資格。竹縣4大計程車隊，共計2357輛計程車投入服務。

新竹縣長楊文科表示，大眾運輸在偏鄉交通不足，特別是客運車在偏鄉經營艱辛，高齡長輩要外出、就醫等，交通成了最大難題；新竹縣即日起開通敬老卡愛心卡補助搭小黃，每趟補助100元，雖然不多但心意十足。

敬老愛心卡原可搭乘新竹客運、苗栗客運、中壢客運、國光客運、科技之星、金牌客運路線；即日起開通計程車服務，竹縣4大計程車隊，包括台灣大車隊、大都會衛星車隊、紅帥衛星車隊、第一中華衛星大車隊，共計2357輛計程車提供個別化載送服務並補助車資，滿足年長者及身心障礙者交通行動需求。

社會處長李國祿表示，敬老愛心卡每月額度上限500元，搭乘計程車每趟補助車資100元，補助金額全國最高。扣除補助額後剩餘車資，可使用悠遊卡、現金、信用卡等多元方式支付，民眾乘車前，請確認計程車貼有「敬老愛心車隊」識別標章。

竹縣即將邁入高齡社會，65歲以上人口約7萬6000人，占全縣總人口數13.32%；身障總人口約2萬3000人，占全縣總人口數比例4.1%。自2011年開辦至今，縣府已核發6萬1585張敬老卡、8432張愛心卡。

社會處提醒，設籍本縣的原住民年滿55歲、非原住民年滿65歲，以及領有身心障礙證明者，均可持國民身分證影本一份（須攜正本供查驗）、二吋半身照片2張、身心障礙手冊證明影本一份（須攜正本供查驗）等文件，至戶籍所在地鄉鎮市公所申請辦理。

楊文科表示，縣府財政推行10年財務計畫，目前已還債135億，並透過遠百BOT收取租金、權利金挹注縣庫；推BOO焚化爐，節省80億投資等，爭取穩定收入，再投入建設與社福等。繼敬老卡愛心卡補助搭小黃政策，預計明年7月將推出身障愛心陪伴卡，身障人士需要家人陪伴外出時，陪同者搭乘客運與計程車也能享補助。

竹縣敬老愛心卡服務內容。圖／縣府提供
竹縣敬老愛心卡服務內容。圖／縣府提供
持竹縣敬老愛心卡搭小黃，每月最高可省500元。記者王淑君／攝影
持竹縣敬老愛心卡搭小黃，每月最高可省500元。記者王淑君／攝影
竹縣敬老愛心卡每月額度上限500元，搭乘計程車每趟可補助車資100元，補助金額全國最高。記者王淑君／攝影
竹縣敬老愛心卡每月額度上限500元，搭乘計程車每趟可補助車資100元，補助金額全國最高。記者王淑君／攝影
竹縣敬老愛心卡即日起開通計程車服務，竹縣4大計程車隊，共計2357輛計程車提供個別化載送服務並補助車資。記者王淑君／攝影
竹縣敬老愛心卡即日起開通計程車服務，竹縣4大計程車隊，共計2357輛計程車提供個別化載送服務並補助車資。記者王淑君／攝影
持竹縣敬老愛心卡搭乘計程車每趟可補助車資100元，每月上限500元，補助金額全國最高。記者王淑君／攝影
持竹縣敬老愛心卡搭乘計程車每趟可補助車資100元，每月上限500元，補助金額全國最高。記者王淑君／攝影

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