竹市限定！市府公布中秋限定打卡點

中秋連假將來臨，新竹市府今公開中秋限定打卡點，香山濕地藝術季只到本周末，共6件作品，歡迎民眾蒐集打卡；新竹公園也以「秋之美學」為主題展開慶典，本周五起由2022新竹市玻璃設計藝術節「透明大百科」揭開序幕，帶來展覽、市集、科技藝術裝置等4大主題展區，10月起有一系列手作體驗課程。

代理市長陳章賢表示，新竹公園今年1至7月遊客數累積達168萬人次，今年秋天更以「秋之美學」為題，串聯公園內各設施單位，獻上一系列文化藝術饗宴，9月9日起竹市玻璃設計藝術節登場，敬邀民眾一同漫步新竹公園，領略新竹產業與人文的故事，探索玻璃在日常裡的各種可能性。

民眾中秋連假到訪新竹市，也別錯過「香山濕地藝術季－海有山」，展期只到9月11日，今年邀請農村再生社區與藝術家打造6件為土地而生的作品，作品分別設置賞蟹步道、香山濕地生態館、那魯灣文化聚落、茄苳稻田、茄苳農事體驗區及從容觀光果園，歡迎國人把握中秋最後假期，集滿6大打卡點。

城銷處表示，新竹公園9月至11月以「秋之美學」為題展開慶典，今年玻藝節展期自9月9日至25日，主展館展示100件不同主題玻璃品，探索玻璃在日常裡的各種可能性；廣場中央則串聯玻藝節各場域5G科技大型藝術裝置，帶來玻璃與光影的互動展演；連續3周末也將設置「透明市集」，包含循環主題店家及20多家工藝、設計、飲食等風格攤位。

城銷處指出，活動期間春室Glass Studio（玻璃工坊）持續推出玻璃工藝手作體驗、新竹市立動物園「Noah浣熊」紀念品店也有文創商品優惠；港南運河公園也將在3天連假舉辦每日4場獨木舟體驗推廣活動，邀請國人在動態與靜態、從海岸線到農村與市區的活動中，完整的感受新竹市的豐富活力與城市魅力。