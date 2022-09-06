新竹尖石老鷹溪步道修好了 即日起重新開放入園

位於新竹縣尖石鄉的老鷹溪步道日前因大雨造成落石砸毀步道多段路面，一度使得整個園區被迫封閉整修，為了趕上「森遊竹縣」活動，即便颱風來襲仍冒雨搶修，終於在今天重新開放入園。

縣府交旅處指出，老鷹溪步道上月29日被緊急拉上封鎖線封閉，禁止遊客進入，因步道沿線有多處毀損，至少3處木棧道更不翼而飛，經研判是被一旁山坡落石砸毀，僅留下底部支撐鋼橫梁。

鄉公所在接獲步道受損的通知後，經過派員勘查，認為步道沒有辦法供遊客通行，立即全面盤點步道毀損點及狀況，並展開修復工程，尤其針對木棧道斷裂處、欄杆破損處全數修補完成，以確保遊客安全。

交旅處表示，由於老鷹溪步道是縣府「森遊竹縣」健行集章活動的12條步道之一，因此一旦步道園區暫停開放，民眾參與活動的權益就會受限，且老鷹溪步道是熱門景點，參與集章的人次也已超過500人，因此盡速全力搶修。

就連颱風來襲也不停歇，經過一周搶修，老鷹溪步道搶修完成立即開放，交旅處表示，遊客目前已可安心上山進老鷹溪步道繼續集章，也提醒民眾，活動至9月底截止，歡迎各地喜愛山林步道的遊客，來竹縣一睹山林魅力之美，體驗抓寶樂趣。