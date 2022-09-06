老兵養護中心摔床死亡 女兒控訴「清潔公司當看護」

九旬老翁趙敏從榮總新竹分院轉到看護中心不到5天，摔床顱內出血死亡，女兒趙曉音控訴，承包廠商其實是人力派遣公司，而非專業的看護中心，讓一生為國打仗的老兵，疫情期間孤零零死在醫院裡。

趙曉音和接受陳情的立委蔡壁如今天上午舉行記者會，質疑榮總醫院新竹分院涉嫌綁標，讓人力派遣公司得標，且聘用沒有看護證照的照護員照顧病人，間接害死自己父親。

「我老爸是軍人，沒有死在老共手裡，死在自己人手裡」，趙曉音悲憤的說，父親一生為國家打仗，8月19日轉到看護中心後，8月22日摔床導致顱內出血，隔天就過世，母親原本就病重，聽到父親死訊，幾小時後也走了。

趙曉音說，住榮總沒得選，只能選庭華，她上網查，庭華是院方限制性招標的得標廠商，質疑是「綁標」。且庭華的前身是另一家曾引發爭議的相關公司，不斷換名字借屍還魂，控訴醫院把標案資格降成人力派遣，好讓其得標，「清潔公司可以標看護案嗎」。

趙曉音委任律師裘佩恩指出，經查，衛福部等相關網站上並沒有「庭華看護中心」登記資料，只有一個「庭華有限公司」，但這是一家人力派遣公司。

立委蔡壁如團隊轟，「把清潔公司當看護」，蔡壁如指出，醫院應該對委外人員善盡監督管理的責任，承包商的營業項目、投標資格、照護人員是否具備專業證照，院方都該具體回應，向社會大眾釋疑。